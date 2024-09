So viel geben Immobilienbesitzer für energetische Sanierungen aus

Nürnberg (ots) - Eine repräsentative Umfrage von immowelt zeigt:



- Für die energetische Modernisierung ihrer Immobilie geben Eigentümer im Mittel

37.000 Euro aus

- Mehr als jeder 2. nimmt Förderung in Anspruch: 31,0 Prozent in Form direkter

Zuschüsse, 13,9 Prozent mit vergünstigten Darlehen

- 21,0 Prozent der Eigentümer wollen demnächst Sanierungen durchführen und

planen dafür im Mittel 33.500 Euro ein

- Häufigste geplante Maßnahmen: mehr Dämmung (46,8 Prozent), neue Fenster (37,0

Prozent) oder Heizungstausch (35,7 Prozent)



Jeder 4. Immobilieneigentümer hat in den vergangenen 12 Monaten laut einer

aktuellen immowelt Umfrage (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemittei

lungenkontakt/2024/von-wegen-sanierungsmuffel-jeder-4-eigentuemer-hat-in-den-let

zten-12-monaten-seine-immobilie-modernisiert/) energetische Sanierungen an

seinem Wohneigentum vornehmen lassen. Im Durchschnitt wurden dabei 37.000 Euro

in die Modernisierung investiert. Mehr als die Hälfte der Befragten (55,1

Prozent) hat zudem staatliche Hilfen in Anspruch genommen. Das zeigt eine

aktuelle und für Deutschland repräsentative Umfrage von immowelt. Am häufigsten

wurden Fenster getauscht (47,1 Prozent), gefolgt von der Heizung (43,4 Prozent)

und einer neuen Dämmung (42,3 Prozent).









Wie wichtig staatliche Hilfen sind, zeigt die Tatsache, dass diese in mehr als

der Hälfte der Fälle zum Tragen kommen. 31,0 Prozent der Eigentümer wurden für

ihre Sanierungsvorhaben innerhalb der letzten 12 Monate mit direkten Zuschüssen

bedacht, 13,9 Prozent konnten ein zinsvergünstigtes Darlehen, wie es

beispielsweise von der KfW-Bank ausgegeben wird, in Anspruch nehmen. Jeder 10.

Eigentümer war sogar in der glücklichen Situation, eine direkte Förderung mit

einem günstigeren Darlehen kombinieren zu können. In Summe wurde somit mehr als

jede 2. Sanierung (55,1 Prozent) mit staatlichen Mitteln unterstützt.



Wenig Kritik gibt es am Zugang zu den Förderungen für Sanierungsmaßnahmen: Mehr

als zwei Drittel der Eigentümer (68,2 Prozent) fanden es einfach, staatliche

Unterstützung zu beantragen.



43,4 Prozent haben Sanierungsmaßnahmen ohne Förderung durchgeführt



Aber nicht immer wurden die Sanierungen vom Staat gefördert: In 43,4 Prozent der

Fälle haben Eigentümer die Sanierung gänzlich aus eigener Tasche bezahlt. Die

Gründe dafür sind vielfältig.



Warum haben Sie keine staatliche Unterstützung in Anspruch genommen? Bitte

nennen Sie den wichtigsten Grund.



- Keine Förderprogramme verfügbar: 30,3 Prozent

- Projekt war nicht förderfähig: 27,7 Prozent

- Aufwand war angesichts zu erwartender Summe zu hoch: 18,5 Prozent Seite 2 ► Seite 1 von 2



