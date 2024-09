AKTIE IM FOKUS Kion startet Erholungsversuch - JPMorgan hebt auf 'Overweight' Eine positive Studie der US-Bank JPMorgan hat am Mittwoch für eine Kurserholung der Kion-Aktie gesorgt. Das Papier des Herstellers von Gabelstaplern legte am späteren Vormittag nach sechs Verlusttagen in Folge um 2,8 Prozent auf 31,51 Euro zu und …