Nur jedes fünfte Unternehmen spricht sich hohen Reifegrad in Generativer Künstlicher Intelligenz zu (FOTO)

- 49% der Unternehmen betrachten ihre GenAI-Implementierung noch als unreif

- Größte Potenziale für Automatisierung (93%) und Qualitätsverbesserung (87%) in

der Funktion "Kundenbeziehungen, Vertrieb und Marketing"

- 55% befragter Führungskräfte erwarten hohe Auswirkungen auf Jobprofile sobald

GenAI alle Funktionen im Unternehmen betrifft



September 2024: Die Studie "GenAI-driven Transformation" von Roland Berger

zeigt, dass die befragten Unternehmen das Potenzial von Generativer Künstlicher

Intelligenz (Generative AI bzw. kurz GenAI) erkannt haben, doch die

Implementierung oft noch in den Kinderschuhen steckt. Führungskräfte erwarten

zwar deutliche Verbesserungen in Effizienz und Qualität durch GenAI, doch es

besteht ein großer Nachholbedarf in organisatorischer Vorbereitung und Reife.

Für die Studie befragten die Experten von Roland Berger mehr als 100

Führungskräfte aus 17 Ländern und 21 Branchen bezüglich des Reifegrads von GenAI

in den Unternehmen.







herrscht Aufregung in der Arbeitswelt, denn mittlerweile ist es offensichtlich,

dass GenAI viel mehr als nur ein Hype ist. GenAI muss als transformative

Technologie, als Quantensprung betrachtet werden, die alle Branchen überall

verändern wird. Unternehmen, die auf diese Entwicklung nicht rechtzeitig

reagieren, riskieren, den Anschluss zu verlieren. Die Geschwindigkeit und das

Ausmaß der Veränderungen sind beispiellos", bekräftigt Jochen Ditsche, Partner

bei Roland Berger.



Funktionsübergreifend hohe Erwartungen an das Potenzial von GenAI



Die Befragten sprechen GenAI über sämtliche Firmenfunktionen hinweg enorme

Potentiale hinsichtlich Automatisierung und Qualitätssteigerung zu. Der Bereich

Kundenbeziehungen, Vertrieb und Marketing steht bezüglich Automatisierung auf

Platz eins: 93% der Befragten sehen hier moderate bis große Chancen für GenAI.

Darauf folgen Service- und Support-Funktionen (90%) und auf einem geteilten

dritten Platz mit jeweils 83% Forschung und Entwicklung und Qualitätskontrolle

sowie Einkauf, Lieferkettenmanagement und Logistik. Hinsichtlich

Qualitätssteigerung liegt ebenfalls der Bereich Kundenbeziehungen, Vertrieb und

Marketing (87%) auf dem ersten Rang. Grund dafür ist, dass diese Funktionen in

der Regel kreative Fähigkeiten, ein nuanciertes Verständnis von Sprache und gute

Schreibkenntnisse erfordern - Fähigkeiten, die GenAI immer stärker bietet. Auf

den Plätzen zwei und drei folgen Forschung und Entwicklung und

Qualitätskontrolle (84%) sowie Service- und Support-Funktionen (82%).



Unzureichende Vorbereitung bei der Implementierung von GenAI



