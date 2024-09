Goldinvest.de Indische Silberimporte steigen um den Faktor sieben! Für Silberkäufer kommen derzeit schockierende Nachrichten aus Indien, denn wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete, sind Indiens Silberimporte in der ersten Hälfte des laufenden Jahres massiv gestiegen. Wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 noch 560 Tonnen oder 18.004.392 Unzen Silber importiert, führte das Land in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bereits 4.554 Tonnen oder 146.387.489 Feinunzen Silber aus dem Ausland ein.