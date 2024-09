Dräger: Mit Sicherheit Geld verdienen

Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 4,1% auf 704 Millionen Euro. Dabei verzeichneten fast alle Produktkategorien eine höhere Nachfrage. Größter Wachstumstreiber war die Arbeitsschutzausrüstung. Der Umsatz von Dräger kletterte währungsbereinigt um 2% auf 785 Millionen. Das Ebit lag bei 41 Millionen, die Ebit-Marge belief sich auf 5,2%. Wie man sieht, sind das alles keine Spitzenwerte. Da besteht noch reichlich Potential.

Der Mangel an Profitabilität spiegelt sich auch in einer bescheidenen Aktienperformance wider. An der Jahresprognose hält Unternehmenslenker Stefan Dräger fest. Er stellt einen Umsatzanstieg in einer Range zwischen 1 und 5% und einer Ebit-Marge von 2,5 bis 5,5% in Aussicht. Dräger präzisiert die Vorhersage für das Gesamtjahr: „Aufgrund der weiterhin moderaten Nachfrage in der Medizintechnik rechnen wir nunmehr tendenziell eher mit einem Umsatzanstieg in der unteren Hälfte der Prognosespanne. In Bezug auf unserer Profitabilität sind wir aber optimistischer geworden. So halten wir jetzt eine Ebit-Marge in der oberen Hälfte in der Prognosespanne für wahrscheinlicher“.