HVB-Mutter Unicredit steigt bei Commerzbank ein - Kurssprung

FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank befeuert Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Rivalen. Die Italiener schlugen bei dem vor einer Woche angekündigten Verkauf von Aktien durch den Bund zu und kauften zudem Anteile am Markt. In Summe hält die Unicredit jetzt rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien. Die Bank ließ offen, ob sie weiter aufstocken will. Um hier aber flexibel entscheiden zu können, will sie sich bei den Aufsehern die Genehmigung holen, den Anteil auch auf mehr als 9,9 Prozent ausbauen zu können. Am Dienstagabend hatte die Commerzbank zudem mitgeteilt, dass Chef Manfred Knof seinen Vertrag nicht verlängern wird. Die Commerzbank-Aktie stieg am Mittwoch um bis zu fast 18 Prozent auf 14,815 Euro.

Rund die Hälfte des 9-prozentigen Pakets erwarb die Unicredit direkt vom deutschen Staat. Der Bund verkaufte im Rahmen des Teilausstiegs knapp 4,5 Prozent im Paket an die Italiener. Diese waren bereit, mehr zu zahlen, als die Papiere am Dienstagabend an der Börse wert gewesen waren, wie die Finanzagentur am Mittwochmorgen in Frankfurt mitteilte. Alle vom Bund offerierten Aktien seien "infolge einer deutlichen Überbietung aller übrigen Angebote innerhalb des Bookbuilding-Verfahrens" an die Unicredit zugeteilt worden.