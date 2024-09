Als Amazon-Händler qualifizierte Mitarbeiter finden, ist fast unmöglich? - Denis M. Klug & Belinda Gereke von der eMarkets Consulting GmbH haben die Lösung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Amazon Aktie Beiträge: 5.005 Beiträge:

Neuhof (ots) - Einen qualifizierten Mitarbeiter für sein Amazon-Business zufinden, ist schier unmöglich, oder? Denis M. Klug und Belinda Gereke haben dieLösung: Sie sind Amazon-Handelsexperten und selbst seit über 10 Jahren alsHändler aktiv - mit der eMarkets Consulting GmbH unterstützen sie Amazon-Händlerdabei, die wachsenden Herausforderungen des Amazon-Tagesgeschäfts zu bewältigen- dazu zählt auch die Mitarbeiterfrage. Warum Amazon-Händler Unterstützungbrauchen, weshalb eine Zusammenarbeit mit der eMarkets Consulting GmbH einenMitarbeiter ersetzt und woher ihre große Expertise stammt.Während Händler auf Amazon vor einigen Jahren noch alles in Eigenregie und nacheigenem Ermessen machen konnten, hat sich die Verkaufsplattform mittlerweile zueinem komplexen System entwickelt, das es zu verstehen gilt. Mit immer neuenEinstellungen und Funktionen, sich verändernden Algorithmen und einer steigendenAnzahl an Regularien wachsen die Anforderungen an Amazon-Händler stetig. Wer vondem großen Potenzial des Marktgiganten profitieren will, muss sich nicht nur gutauskennen, sondern auch rund um die Uhr aktiv sein und sein Amazon Seller Kontopflegen. Spätestens, wenn ihr Onlineshop wächst, suchen deshalb viele Händlernach Unterstützung durch qualifizierte Mitarbeiter - in der Regel vergeblich."Mittlerweile benötigen Händler mindestens eine Vollzeitkraft, die sich um denMarktplatz kümmert, also die Einstellungen im Blick hat, die Artikel optimiert,die komplette Recherche übernimmt und dafür sorgt, dass alle Regularieneingehalten werden", erklärt Denis M. Klug von der eMarkets Consulting GmbH. "Esist jedoch fast unmöglich, passende Mitarbeiter zu finden, die das nötige Wissenund die Erfahrung mitbringen.""Wer deshalb auf Unterstützung verzichtet, läuft nicht nur Gefahr, enormeUmsatzpotenziale zu verschenken, sondern bremst sich auch selbst in seinemUmsatz- und Unternehmenswachstum aus", fügt seine Geschäftspartnerin BelindaGereke hinzu. Mit der eMarkets Consulting GmbH bieten dieAmazon-Verkaufsexperten vom klassischen Agenturgeschäft bis hin zur Betreuungund Unterstützung des kompletten Amazon Seller Kontos die vollumfänglicheDienstleistung an und ersetzen dadurch einen möglichen Mitarbeiter um einVielfaches. Dank über einem Jahrzehnt Erfahrung, großer Marktnähe durch ihreneigenen Amazon-Handel und einer tiefgreifenden Expertise gibt es kein Problem,das Denis M. Klug und Belinda Gereke mit ihrem Team nicht lösen können. Durchihre kompetente Unterstützung in den Bereichen SEO, Grafikdesign,Account-Management sowie den speziellen Regularien helfen sie ihren Kundendabei, ihre Umsätze und vor allem Gewinne signifikant zu erhöhen und das volle