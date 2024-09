ENGINIUS bringt neuen LKW CITYPOWER für die Mittelschwere Klasse auf den Markt (FOTO)

Bremen (ots) - Mittelstreckenkonzepte ohne Einschränkungen wirtschaftlich und

emissionsfrei gestalten. Möglich machen das die neuen CITYPOWER-Modelle von

ENGINIUS. Die Baureihe wird als brennstoffzellen- und batterieelektrische

Variante angeboten. Damit setzt der LKW-Hersteller neue Maßstäbe für ein

emissionsfreies Fahren im innerstädtischen und regionalen Verteilerverkehr und

ermöglicht Städten sowie Kommunen, beim Übergang zu einem klimaneutralen

Lastverkehr eine Schlüsselrolle zu spielen.



Say hi to CITYPOWER - auf der IAA Transportation zeigt der LKW-Hersteller

ENGINIUS vom 17. - 22. September 2024 erstmals LKW für die mittelschwere Klasse

der Öffentlichkeit. Basis des CITYPOWER 1633, der als battery electric vehicle

(BEV) und fuel cell electric vehicle (FCEV) Variante angeboten wird, ist das

Classic Space Fahrerhaus des ATEGO von Daimler Truck. Mit einem zulässigen

Gesamtgewicht von 16 t und den bekannten 2,30 m Fahrzeugbreite bleiben

Wendigkeit und Übersichtlichkeit erhalten. Der CITYPOWER 1633 ist mit je zwei

Radständen 4.760 mm und 5.360 mm erhältlich.







Wasserstoff als Hauptenergieträger, da so individuelle Nutzerprofile mit den

jeweiligen Infrastrukturvoraussetzungen bedient werden können. Je nach

Anwendung, Einsatzzeiten, Flottengröße und lokalen Infrastrukturgegebenheiten,

ermöglicht die Wahl der Antriebsstrangtechnologie (BEV oder FCEV) grüne

Logistikkonzepte entsprechend der individuellen Kundenanforderung wirtschaftlich

umzusetzen . Lieferbar ist der CITYPOWER Ende 2025.



CITYPOWER BEV - Effizienz im Stadtverkehr



Mit 300 km Reichweite im typischen Stadt- oder Regionalverkehr bietet der

CITYPOWER BEV ausreichend Potenzial, die

Fuhrparks deutlich zu optimieren. Höchste Effizienz im Antriebssystem wird hier

gepaart mit ca. 280 kWh Batteriekapazität, 8,8 t Nutzlast und spritzigem

Fahrerlebnis.



CITYPOWER FCEV - Hub-to-Hub mit Reserven



Der klassische Hub-to-Hub Verkehr oder auch Trucker-Feeling auf der Langstrecke,

verspricht der CITYPOWER FCEV. Mit bis zu 600 km sind hier genug

Reichweitenreserven vorhanden. Nachgetankt werden die 32 kg Wasserstoff in

Dieselgeschwindigkeit und die eigens entwickelten Wasserstofftanks mit 350 bar

entsprechen dem neuesten Zulassungsstandard und 9,4 t Nutzlast.



CITYPOWER - Klassenprimus in der Antriebsleistung



Zero Emission soll Spaß machen! Das war die Prämisse bei der Entwicklung des

neuen ENGINIUS-Antriebssystems, welches beide Varianten des CITYPOWERS bewegt.

Der hocheffiziente, permanenterregte Synchronmotor bringt 248kW Dauerleistung

auf die Straße. Auf der Beschleunigungsspur sind Spitzen bis zu 368kW möglich. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Daimler Truck Holding Aktie Beiträge: 1.084 Beiträge: ENGINIUS setzt bewusst auf beide emissionsfreien Antriebsvarianten: Batterie undWasserstoff als Hauptenergieträger, da so individuelle Nutzerprofile mit denjeweiligen Infrastrukturvoraussetzungen bedient werden können. Je nachAnwendung, Einsatzzeiten, Flottengröße und lokalen Infrastrukturgegebenheiten,ermöglicht die Wahl der Antriebsstrangtechnologie (BEV oder FCEV) grüneLogistikkonzepte entsprechend der individuellen Kundenanforderung wirtschaftlichumzusetzen . Lieferbar ist der CITYPOWER Ende 2025.CITYPOWER BEV - Effizienz im StadtverkehrMit 300 km Reichweite im typischen Stadt- oder Regionalverkehr bietet derCITYPOWER BEV ausreichend Potenzial, die Total Cost of Ownership (TCO) derFuhrparks deutlich zu optimieren. Höchste Effizienz im Antriebssystem wird hiergepaart mit ca. 280 kWh Batteriekapazität, 8,8 t Nutzlast und spritzigemFahrerlebnis.CITYPOWER FCEV - Hub-to-Hub mit ReservenDer klassische Hub-to-Hub Verkehr oder auch Trucker-Feeling auf der Langstrecke,verspricht der CITYPOWER FCEV. Mit bis zu 600 km sind hier genugReichweitenreserven vorhanden. Nachgetankt werden die 32 kg Wasserstoff inDieselgeschwindigkeit und die eigens entwickelten Wasserstofftanks mit 350 barentsprechen dem neuesten Zulassungsstandard und 9,4 t Nutzlast.CITYPOWER - Klassenprimus in der AntriebsleistungZero Emission soll Spaß machen! Das war die Prämisse bei der Entwicklung desneuen ENGINIUS-Antriebssystems, welches beide Varianten des CITYPOWERS bewegt.Der hocheffiziente, permanenterregte Synchronmotor bringt 248kW Dauerleistungauf die Straße. Auf der Beschleunigungsspur sind Spitzen bis zu 368kW möglich.