Buffett kann nicht aufhören BofA-Aktien abzustoßen: Jetzt äußert sich der CEO!

Berkshire hat jetzt an 12 Börsentagen in Folge Aktien der Bank of America verkauft. So verkaufte die Beteiligungsgesellschaft in den vergangenen Tagen Aktien im Wert von 229 Millionen US-Dollar. Berkshire hat die Beteiligung an der Großbank damit auf unter 34 Milliarden US-Dollar reduziert, wie aus einem Formular 4 hervor, dass das Unternehmen am späten Dienstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichte.

Nach dem Verkauf von insgesamt 5,8 Millionen Aktien der Bank of America am Freitag, Montag und Dienstag hält Berkshire nun 858 Millionen Aktien, was einem Anteil von 11,1 Prozent entspricht. Seit Mitte Juli hat Berkshire insgesamt Aktien im Wert von insgesamt fast 7 Milliarden US-Dollar verkauft.