Renk-Aktie ist nach Talfahrt ein Kauf, sagen gleich 3 Experten

Der Aktienkurs von Renk ist am Dienstag zeitweise mehr als 7 Prozent eingebrochen, nachdem der Rüstungszulieferer mögliche Zukäufe in den Raum stellte. Rund 380 Millionen Euro könnte das Unternehmen dafür in die Hand nehmen. Der Fokus liege dabei auf dem Verteidigungsbereich, kündigte Renk im Rahmen seines ersten Kapitalmarkttages in München an.

In einer Reaktion auf die Talfahrt hat die Deutsche Bank die Aktie des Unternehmens am Mittwochmorgen auf Kaufen hochgestuft. Nach Ansicht von Analyst Christophe Menard sei die "verhaltene Reaktion des Aktienkurses auf eine gewisse (inzwischen geklärte) Verwirrung hinsichtlich der mittelfristigen Prognose und der ehrgeizigen langfristigen Ziele zurückzuführen". Im Verlauf des Vormittags kamen weitere Kaufempfehlungen von Berenberg und Hauck & Aufhäuser hinzu.