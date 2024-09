STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MB7R2E) Die Aktie der Deutschen Telekom blickt mit einem Plus von 27,4 % auf erfolgreiche 12 Monate zurück. Erst letzte Woche wurde ein neues Jahreshoch von 26,42 Euro erreicht. Die Schweizer Großbank UBS hat in der Folge die Aktien der Deutschen Telekom bei einem unveränderten Kursziel von 28 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und begründet dies damit, dass nun "Zeit für eine Pause" sei. Die T-Aktie bleibe aber ein Qualitätswert mit Defensivqualitäten und solider Anlegerrendite. Heute kostet ein Anteilsschein am Bonner Konzern 25,99 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom wird von Stuttgarter Anlegern verkauft. 2. Knock-out-Put auf DAX (WKN MJ06XP)

Dank kräftiger Kursgewinne der Commerzbank ist der DAX erholt in den Mittwoch gestartet. Am Mittag notiert das Aktienbarometer bei 18.295 Punkten rund 0,15 % im Plus. Insgesamt verläuft der Handel heute vergleichsweise ruhig. Die Marktteilnehmer warten auf die Veröffentlichung frischer US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Beobachter erwarten, dass die Verbraucherpreise im August nur noch um 2,6 % gestiegen sind und sich damit dem 2 %-Ziel der US-Notenbank weiter annähern. Die Daten sind wichtig für den Zinskurs der Fed, da offen ist, wie stark sie in der kommenden Woche den Leitzins senken wird. Ein Knock-out-Put auf den DAX wird rege gehandelt. 3. Reverse-Bonus-Zertifikat auf Commerzbank (WKN PC8AGJ) Heute überschlagen sich die Meldungen zur Commerzbank: Am Vorabend hatte der Bund den Verkauf eines 4,49-prozentigen Pakets an der Großbank angekündigt. Am Morgen wurde nun bekannt, dass die italienische UniCredit das gesamte Paket ersteigert hat und inklusive weiterer Zukäufe am Markt bereits 9 % an dem Institut hält. Zudem bekundeten die Italiener ihr Interesse an einem Ausbau des Engagements. Das löste Übernahmespekulationen aus und lässt die Papiere der Frankfurter um 16,7 % auf 14,50 Euro nach oben schießen. Nach dem kräftigen Kursplus ist an der Euwax ein Reverse-Bonus-Zertifikat auf die Commerzbank gefragt. Euwax Sentiment Index

Das dicke Kursplus der Commerzbank stützt den DAX und lässt ihn um 0,15 % auf 18.295 Punkte steigen. Daneben bestimmen die für den Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten die Anlegerstimmung. Marktbeobachter gehen von einem Rückgang um 0,3 % auf 2,6 % aus. Damit könnte sich der Spielraum für Zinssenkungen seitens der Fed vergrößern. Der Euwax Sentiment zeigt aktuell + 3 Punkte an. Börse Stuttgart auf Youtube

Krypto und US-Wahlkampf: Was Trump & Co. für den Kryptomarkt bedeuten In diesem neuen Video mit Sven Wagenknecht (Editor-in-chief and Co-Founder at BTC-ECHO) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) dreht sich alles um die Verknüpfung von Kryptowährungen und dem US-Wahlkampf. Die beiden diskutieren darüber, wie tief die Kryptoinvestitionen der Amerikaner wirklich gehen und welche überraschenden Aussagen Donald Trump zu Krypto gemacht hat. Ebenso beleuchten sie die unterschiedlichen Ansichten von Demokraten und Republikanern zu digitalen Währungen und hinterfragen, wie stark politische Entscheidungen tatsächlich den Kryptomarkt beeinflussen können. Außerdem werfen Sven Wagenknecht und Richy einen Blick auf die Zukunft von Ethereum und Solana als führende Layer-1-Blockchains und analysieren, wie sich politische Entscheidungen in den USA auf den Kryptomarkt in anderen Ländern auswirken könnten. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=c9OWwPL5WP8

