Goldpreis steigt in Euro auf Rekord - Aussicht auf sinkende Zinsen beflügelt

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch weiter deutlich gestiegen und hat ein Rekordhoch in Euro erreicht. Zeitweise wurde das Edelmetall bei 2.290 Euro je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Beginn der Woche geht es bereits den dritten Tag aufwärts mit der Notierung, wobei vor allem Spekulationen auf sinkende Zinsen die Nachfrage befeuern.

Auf dem Weltmarkt wird der Goldpreis in der Regel in US-Dollar ausgewiesen. Hier verpasste die Notierung am Mittwoch im Handelsverlauf nur knapp die Rekordmarke. An der Börse in London wurde die Feinunze zeitweise bei rund 2.529 Dollar gehandelt. Die Notierung blieb somit nur knapp unter dem Rekordhoch vom 20. August, als Gold mit 2.531,75 Dollar je Unze so teuer war wie noch nie.