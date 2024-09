Muon präsentiert auf der IFA 2024 E-Bikes sowie intelligente Technologien der nächsten Generation und führt damit die Zukunft der grünen Mobilität an BERLIN, 11. September 2024 /PRNewswire/ - Die weltgrößte Verbraucher- und Elektronikmesse, IFA 2024, hat am 6. September in Berlin begonnen. Als Pioniermarke im Bereich der E-Bikes stellte Muon auf dieser Messe seine neuesten Innovationen vor, …