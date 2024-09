Nvidia-Aktien werden sich in den nächsten Jahren verdoppeln, sagt ein Tech-Bulle

Der Tech-Bulle ist weiterhin positiv gestimmt, was die Nvidia-Aktie angeht. Unternehmen seien immer noch bereit, in KI zu investieren und Nvidia scheint dem gleichen Muster zu folgen wie andere Unternehmen, die während vergangener Technologieblasen in die Höhe geschossen sind, so Niles in einem aktuellen Interview mit CNBC.

"Ich glaube immer noch, dass man viel Spielraum für Ausgaben hat", sagte Niles über Künstliche Intelligenz. "Was ich damit sagen will, ist, dass wir kurzfristig eine Verdauungsphase haben, die wir einfach durchlaufen müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Einnahmen von Nvidia in den nächsten Jahren wieder verdoppeln werden, und auch die Aktie wird sich verdoppeln können."