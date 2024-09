Die Analysten-Stimmen des Tages: BMW, Aroundtown, Kion und Carl Zeiss Meditec

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,60 auf 2,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen mach weiter Fortschritte bei der Refinanzierung, schrieb Analyst Andreas Pläsier in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an.

Jefferies senkt Kursziel für BMW auf 80 Euro





Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 95 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ausmaß der Korrektur der Ergebnisziele sei überraschend, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er kappte seine Prognose für die operative Marge (Ebit) in der Autosparte dieses Jahr auf 6,6 Prozent.

JPMorgan stuft Kion von "Neutral" auf "Overweight" hoch





Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Kion bei unverändertem Kursziel von 45 Euro von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung habe das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebessert, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Papiere des Staplerkonzerns seien aktuell aus der Mode, es ergebe sich daher eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Berenberg belässt Carl Zeiss Meditec auf "Hold"

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Hold" belassen. Medizintechnik-Unternehmen seien nach dem schwachen Vorjahr wieder in der Spur, schrieben die Experten in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Ihre Favoriten für den Rest von 2024 und ins neue Jahr hinein sind unter den Large Caps Fresenius, Alcon und Biomerieux. Bei den Nebenwerten setzen sie vor allem auf Advanced Medical Solutions, Hikma und Stratec.

