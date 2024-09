Commerzbank mit Übernahmefantasie wegen Unicredit-Beteiligung

(Neu: 19 Prozent Spitzenplus, Analystenstimmen, einige Mehrinfos und Neufassungen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine hohe Beteiligung der Unicredit hat am Mittwoch bei der Commerzbank Übernahmespekulationen hochkochen lassen. Spürbar waren diese an einem immer größer werdenden Kurssprung, der am frühen Nachmittag zeitweise 19 Prozent betrug. Bis zu 15 Euro wurden im Verlauf für die Aktien gezahlt, deren Kurs wieder das Niveau von Anfang August erreichte. Zuletzt betrug das Commerzbank-Plus dann knapp 17 Prozent auf 14,73 Euro. Die Papiere der Unicredit bewegten sich in Mailand moderat im Plus.

Nach dem Erwerb von Staatsanteilen hält die Unicredit rund neun Prozent an der Commerzbank, womit sie mit einem Schlag zum zweitgrößten Aktionär aufsteigt neben dem deutschen Staat, dessen Anteil auf 12 Prozent sinkt. Die Italiener schlugen nicht nur bei dem vor einer Woche angekündigten Verkauf von Aktien durch den Bund zu, sondern kauften auch Anteile am Markt. Zudem ist eine weitere Aufstockung denkbar, denn die italienische Bank will bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, bei Bedarf mehr als 9,9 Prozent der Commerzbank übernehmen zu dürfen.