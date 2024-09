die Bayerische setzt neue Maßstäbe in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische treibt ihre Bemühungen inSachen Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung weiter voran. Inihrem aktuellen nicht finanziellen Geschäftsbericht stellt das Unternehmenwichtige Erfolge und Maßnahmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit undgesellschaftlichem Engagement vor. Die Versicherungsgruppe verfolgt das Ziel,wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung zuverbinden. Mit einer erheblichen Verringerung der CO2- Äquivalente desGeschäftsbetriebs um 40% und einem Investitionsvolumen von 145 Millionen Euro(Marktwerte) in Investmentfonds im Bereich erneuerbare Energien unterstreichtdie Bayerische ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft."Bei der Bayerischen denken wir über die Grenzen des klassischenVersicherungsgeschäfts hinaus", so Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Unser Ziel ist es, durch Prävention undnachhaltige Lösungen einen echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden unddie Gesellschaft zu schaffen. Die Reduktion des CO2-Fußabdrucks imGeschäftsbetrieb und die Zertifizierung durch Great Place to Work sindBeispiele, wie wir diese Vision in die Tat umsetzen und verdeutlichen denStellenwert, den der Bereich Nachhaltigkeit bei der Bayerischen hat.Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir in vielen Bereichen weiteres Potenzialhaben und der Weg zur nachhaltigen Transformation lang und herausfordernd ist."Erhebliche CO2-Reduktion im Geschäftsbetrieb seit 2019Die Bayerische konnte den CO2-Fußabdruck des Geschäftsbetriebs seit 2019(Basisjahr) um beeindruckende 40% reduzieren. Diese deutliche Verringerungspiegelt die konsequenten Bemühungen des Unternehmens wider, den eigenenökologischen Fußabdruck zu minimieren und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutzzu leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, trieb die Versicherungsgruppeumfangreiche ressourcenschonende Maßnahmen wie die Umstellung auf Ökostrom, dieOptimierung des Bürogebäudes und den Einsatz umweltfreundlicher Technologienvoran. So konnten insbesondere die CO2 Äquivalente aus dem Berufsverkehr derBeschäftigten, dem Papierverbrauch und der Betriebskantine stark reduziertwerden. Zusätzlich zu den Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Bilanz kompensiertdie Bayerische den CO2-Fußabdruck (Scope 1, 2 und 3) des Geschäftsbetriebs undals einer der ersten Versicherer auch des Ausschließlichkeitsvertriebs durchzertifizierte Ausgleichsmaßnahmen nach dem Gold Standard.Erneut "Great place to work"Die Bayerische hat ihre Aktivitäten zur Förderung von Vielfalt und