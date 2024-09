JEFFERIES stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Spanier hätten wieder gezeigt, dass sie zur kleinen Gruppe der Konsumwerte zählten, die Anlegern noch Freude machten, schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch nach Geschäftszahlen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 07:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 07:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 48,40EUR auf Tradegate (11. September 2024, 13:49 Uhr) gehandelt.