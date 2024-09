Palantir: Kursziel um 66 Prozent erhöht!

Palantir bietet Softwaresysteme an, die die Daten der Kunden auf einer zentralen Plattform organisieren und so die Analyse der Informationen erleichtern. Regierungskunden, insbesondere die US-Armee, nutzen die Systeme, um Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und militärische Operationen zu unterstützen. Große Privatunternehmen nutzen sie derweil, um Absatzmöglichkeiten schnell zu erkennen und ihre Kostenstruktur so effizient wie möglich zu gestalten.

Trotz der häufigen Kritik am unkonventionellen Vertriebsansatz des Unternehmens, bei dem Ingenieure eine zentrale Rolle spielen, sehen die BofA-Analysten gerade in der engen Verbindung zwischen Ingenieurwesen und Vertrieb einen Schlüsselfaktor für Palantirs Preisstrategie und einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Softwareunternehmen in Bezug auf die Profitabilität. Die Bewertung der Palantir-Aktie durch die Bank of America bleibt entsprechend bei "Buy".

Die Palantir-Aktie ist volatil und ist nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Der kürzliche Ritterschlag – die Aufnahme der Aktie in den S&P 500 – dürfte aber auch mehr Privatanleger anziehen. Das Kursziel der BofA-Analystin Mora von 50 US-Dollar entspricht einem Unternehmenswert von rund 116 Milliarden US-Dollar, was etwa dem 29-fachen der Konsensschätzung der Analysten für den Umsatz im Jahr 2026 entspricht.

Mora erklärt, dass Palantir eine höhere Bewertung verdiene, weil das Unternehmen schnell wächst und über mehr Barmittel als Schulden verfüge, wodurch es sich in einer soliden finanziellen Lage befinde, um weiterhin in Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz zu investieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion