Deloitte CxO Sustainability Report / Investitionen in Nachhaltigkeit steigen weiter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

New York | München (ots) -- 85 Prozent der Unternehmen haben die Nachhaltigkeitsinvestitionen imvergangenen Jahr erhöht, gegenüber 75 Prozent im Vorjahr- 70 Prozent der Führungskräfte rechnen damit, dass der Klimawandel in dennächsten drei Jahren einen großen Einfluss auf die Strategien und Prozesseihres Unternehmens haben wird- Fast die Hälfte der Manager will ihr Geschäftsmodell strategisch umgestalten,um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit zu adressieren- 50 Prozent haben bereits begonnen, Technologielösungen zur Erreichung vonKlima- oder Umweltzielen umzusetzen, weitere 42 Prozent planen dies in dennächsten zwei JahrenDer Klimawandel ist nach wie vor eine der Top drei Prioritäten vonUnternehmensführern weltweit und liegt damit noch vor Themen wie politischerUnsicherheit, dem Wettbewerb um Talente und sich wandelnden regulatorischenRahmenbedingungen. 85 Prozent der Manager sagen, dass sie die Investitionen inNachhaltigkeit im vergangenen Jahr erhöht haben - im Vergleich zu 75 Prozent einJahr zuvor. Die Hälfte hat bereits begonnen, Technologielösungen zur Erreichungder Klimaziele einzusetzen. Das ist das Ergebnis des "2024 CxO SustainabilityReport" von Deloitte, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal erscheint.Befragt wurden über 2.100 Führungskräfte aus 27 Ländern, darunter 100 ausDeutschland."Es ist ermutigend, in den aktuellen Daten zu sehen, dass sich die Investitionenin Nachhaltigkeitsbemühungen deutlich erhöht haben, und dass der Fokus auf derNutzung von Technologie als Katalysator zur Förderung von Klimaschutzlösungenliegt", erklärt Joe Ucuzoglu, Global CEO von Deloitte. "Wir sehen immer mehrOrganisationen, die ihre Geschäftsmodelle transformieren wollen, um denKlimawandel anzugehen, Klimaschutzmaßnahmen zur Förderung von Innovation undWachstum zu nutzen, neuen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen und sich vonihren Wettbewerbern zu differenzieren."Klimaschutz als Motor für Technologie und InnovationDie Nutzung von Klimatechnologie ist für die Dekarbonisierung entscheidend.Tatsächlich hat bereits die Hälfte der Manager begonnen, technologische Lösungenzur Erreichung der Klimaziele umzusetzen, weitere 42 Prozent wollen dies in dennächsten zwei Jahren tun. Von denen, die bereits Technologie zur Unterstützungihrer Nachhaltigkeitsbemühungen einsetzen, geben mehr als die Hälfte an, dieszur Entwicklung nachhaltigerer Produkte und Dienstleistungen zu tun. In diesenInnovationen sehen Führungskräfte den wahrscheinlich größten Nutzen ihrerNachhaltigkeitsaktivitäten in den nächsten fünf Jahren (38%).Führungskräfte sehen Nachhaltigkeit als Werttreiber