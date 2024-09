Infineon mit neuartiger Siliziumkarbid-Lösung für Deutschen Zukunftspreis 2024 nominiert (FOTO)

München (ots) - - Innovationssprung in der Hochvolt-Transistor-Technologie:

Infineon Entwickler-Team bringt weltweit ersten Siliziumkarbid-MOSFET mit

vertikalem Kanal (Trench-MOSFET) in der 3300-V-Spannungsklasse zur Serienreife



- Neue SiC-Modulfamilie reduziert Schaltverluste um 90 Prozent und ermöglicht

erhebliche Energieeinsparungen beim Antrieb von Zügen, oder bei der

Stromerzeugung in Solarparks und Windkraftanlagen





- Bundespräsident überreicht Deutschen Zukunftspreis am 27. November an diediesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger.Die Infineon Technologies AG ist für die Entwicklung eines neuartigenEnergiesparchips auf Basis des innovativen Halbleitermaterials Siliziumkarbid(SiC) für den Deutschen Zukunftspreis 2024(https://www.deutscher-zukunftspreis.de/) , den Preis des Bundespräsidenten fürTechnik und Innovation, nominiert. Die Jury hat die insgesamt drei nominiertenTeams heute in München bekanntgegeben. Einem Entwickler-Team von Infineon ist esgemeinsam mit der Technischen Universität Chemnitz gelungen, den weltweit erstenSiliziumkarbid-MOSFET mit vertikalem Kanal (Trench-MOSFET) und innovativerKupferkontaktierung in der 3300V-Spannungsklasse zu entwickeln. Bei den neuenSiC-Modulen und den darauf basierenden Stromrichtern handelt es sich um einenrevolutionären Innovationssprung in der Halbleitertechnologie von herkömmlichenSilizium hin zu energieeffizienterem Siliziumkarbid, durch den sichSchaltverluste bei Hochstromanwendungen um 90 Prozent reduzieren.MOSFETs sind elektrische Halbleiterschalter für eine Vielzahl an Anwendungen.Trench-MOSFETs unterscheiden sich von so genannten planaren MOSFETs in ihrerZellstruktur und Leistungsfähigkeit. Während bei planaren MOSFETs der Stromflusszunächst horizontal verläuft, bieten Trench-MOSFETs rein vertikale Kanäle. Damitergibt sich eine höhere Zelldichte pro Fläche, was wiederum die Verluste im Chipbei der Energiewandlung deutlich senkt und damit die Effizienz steigert."Die Energiewende und viele weitere drängende Herausforderungen unserer Zeitlassen sich nur mit technologischem Fortschritt lösen", sagt Jochen Hanebeck,Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. "Es ist deshalb wichtig,Innovationen zu fördern, zu honorieren und in der Gesellschaft sichtbar zumachen. Der Deutsche Zukunftspreis ist die bedeutendste nationale Auszeichnung,die mit diesem Ziel verliehen wird. Die Nominierung ist für uns eine große Ehreund ein Beleg für die erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit beiInfineon. Ich gratuliere allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzlichdazu!"Die neuentwickelte CoolSiC(TM) XHP(TM)2 Modulfamilie ermöglicht erhebliche