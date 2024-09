Das Alleskönner-Dilemma

Waghäusel (ots) - Die sechste Auflage der "Digital Marketing Benchmarks 2024"

zeigt eine Branche im Wandel. Während Unternehmen ihre Aktivitäten auf mehr

Plattformen verteilen, drohen etablierte Bereiche wie SEO und organisches

Social-Media-Marketing ins Hintertreffen zu geraten. Analysiert wurden 5.000

DACH-Unternehmen anhand von 155 Kriterien.



Paid Advertising erholt sich aus dem Post-Corona-Tief





Während im Vorjahr jedes vierte Unternehmen seine Paid-Aktivitäten reduzierte,steigert nun jedes Vierte seine Investitionen wieder. Doch von einer Rückkehrzum Gewohnten kann keine Rede sein - es zeichnet sich eine Neuausrichtung derStrategien ab.Klassische Werbekanäle zeigen ein gemischtes BildWährend die Bedeutung von Suchmaschinenmarketing konstant bleibt, setzt sich derAbwärtstrend beim Display Advertising fort. Im zweiten Jahr in Folge verzeichnetes Rückgänge und fällt mit einem Wert von 53% auf das Niveau von 2019 zurück.Social Ads boomtDer Einsatz bezahlter Anzeigen auf LinkedIn (51%), Instagram (46%) und Facebook(43 %) verzeichnet branchenübergreifend einen Zuwachs an Werbeaktivität. AuchTikTok gewinnt an Bedeutung: Jedes zehnte Unternehmen mit TikTok-Account nutztbereits die Werbeoptionen der Plattform.Dabei schließt sich die Lücke zwischen klassischen und sozialen Werbekanälenrapide: 2022 setzte noch jedes fünfte Unternehmen mehr auf klassischeWerbekanäle als auf Social Ads (84% vs. 61%). 2024 ist es nur noch jedes 25.(78% vs. 74%).Social Media Engagement auf SinkflugAuf der organischen Seite der sozialen Medien zeichnet sich eine ganz andereEntwicklung ab. Bei drei von fünf Unternehmen sinkt die Interaktionsrate derFollower um mehr als 25%, während nur jedes fünfte Unternehmen eine Steigerungverzeichnet.Besonders davon betroffen sind Meta-Plattformen - auf Facebook sinkt dasEngagement bei 63% der Unternehmen, auf Instagram bei 45%.Torsten Schwarz kommentiert: "Diese Entwicklung ist ein Weckruf für vieleMarketer. Es reicht nicht mehr, einfach nur präsent zu sein. Unternehmen müssenlernen, weniger, aber dafür relevantere Inhalte zu produzieren."Die wichtigsten Key Findings aus Paid, Search, Social & E-Mail auf über 40Seiten gibt es in der kostenlosen Kurzversion unter http://absolit.de/digital