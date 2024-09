Schnäppchen fürs Depot? 3 der günstigsten Aktienmärkte der Welt

Das führt in der Regel dazu, dass wir Kurssteigerungen erwarten können. Und in einem Zeitalter wie gerade, wo wir so viele Märkte haben, die überbewertet sind, also die deutlich über ihren langfristigen Durchschnitten, wie beispielsweise dem Kurs-Gewinn-Verhältnis notieren, findet man kaum noch Märkte, die überhaupt günstig sind oder ungeliebt sind. Es gibt ja oft auch Gründe dafür, aber da können wir ja gleich drüber sprechen. wallstreetONLINE: Ja, wir werden gleich über drei Aktienmärkte sprechen, aber vorweg nochmal die Frage, sind das dann wirklich die günstigsten oder sind das sehr günstige? Herr Schilling: Naja, was ist günstig? Das ist ja die Frage des Kriteriums, das ich anwende. Und es gibt mehrere Kriterien, die ich für die Bewertung eines Aktienmarktes finden kann. Der einfachste und der sich für viele Investoren auch leicht finden lässt, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also wie stehen die Gewinne im Verhältnis zu den Kursen oder umgekehrt. Und da kann ich schauen: Was war der langfristige Durchschnitt beispielsweise der letzten 30 Jahre und wo bewegen wir uns aktuell?

wallstreetONLINE: Ungeliebte Märkte sind günstig bewertet, aber warum sollte man dann auch in sie investieren? Herr Schilling: Erstens ist es ein großer Vorteil, in einen Markt zu investieren, wo es kaum noch Verkäufer gibt, weil sie keiner mehr hat, diese Aktien, sondern nur noch potenzielle Käufer für die Zukunft. Wir wissen ja, Preise oder Kurse werden durch Angebot und Nachfrage gemacht. Das ist das Erste. Aber das Zweite, und das ist viel interessanter, dass wir in den letzten 50 Börsenjahren sehen können, dass die Aktienmärkte, die immer keiner haben wollte, die unterbewertet ebenso ungeliebt waren, wie sie es anmoderiert haben, dass die häufig in den kommenden Jahren zumindest zu ihrem Durchschnitt zurückkehren, ihrer Bewertung.

Ich gehe mal auf die andere Seite. Da wo wir momentan am höchsten liegen im Vergleich zum historischen Durchschnitt, sind die Märkte USA, Indien und Niederlande interessanterweise. Da ist das aktuelle KGV deutlich über dem des historischen Durchschnitts. Und ich habe mir die angeschaut, die am anderen Ende zu finden sind, also diejenigen, die deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt liegen, weil dort liegt wie immer das Ergebnis, das zukünftige Ergebnis ist eine Frage des Einkaufs. Also wie günstig kann ich vielleicht einen Markt kaufen? Heißt übrigens nicht - ich will es gleich vorwegnehmen - dass es ab dem Zeitpunkt nur noch steigt, weil es gibt ja Gründe, warum diese Märkte günstig sind, aber die verschwinden oft mit der Zeit und dann haben wir diesen Effekt, den ich vorhin genannt habe.



wallstreetONLINE: Dann lassen wir uns doch direkt mal beginnen mit Polen. Der polnische Aktienmarkt wurde ja lange von Investoren gemieden, nicht zuletzt wegen der politischen Entwicklung. Was macht ihn denn heute tendenziell so attraktiv?



Herr Schilling: Polen ist tatsächlich ja erst wieder so ein bisschen zurückgekehrt, auch in diesen europäischen Gedanken, durch politische Veränderungen, die wir jetzt wieder haben, eher in EU freundlicherer Politik, auch nicht mehr Abschaffung beispielsweise von Rechtsnormen und dergleichen. Und das drückt sich auch unmittelbar wirtschaftlich wieder aus.

Also es werden wieder Investitionen in diesem Land getätigt, aber die Aktienmärkte sind noch günstig zu haben, sie sind weit unterbewertet. Wir haben aktuell ein KGV, ich schaue noch mal, von 6,8, um genau zu sein, und der historische Durchschnitt liegt bei fast 22. Das ist ein enormer Abstand dieser Bewertung dieses Marktes. Und wir haben Wirtschaftswachstum dort. Also etwas, was wir in Deutschland ja beispielsweise gerade gar nicht haben.

Wir haben auch riesige Programme, die mit EU-Fördermitteln weiterhin bedient werden, Infrastrukturprojekte, Digitalisierungsprojekte. Und man braucht ja nur gucken, wie viele deutsche Firmen inzwischen nach Polen gehen, um dort beispielsweise zu produzieren. Also die Bedingungen sind sehr gut, das Wirtschaftswachstum...

