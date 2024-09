Midea räumt Innovationspreise auf der IFA ab (FOTO)

Berlin (ots) - Die IFA 2024 in Berlin bildet erneut die internationale Bühne für

technologische Innovationen. Die chinesische Firma Midea war einer der

Hauptakteure. Mit einer beeindruckenden Produktpräsentation und revolutionären

Technologien überzeugte Midea nicht nur die Besucher, sondern auch die Fachjury:

Das Unternehmen wurde mit drei Innovationspreisen ausgezeichnet, die Mideas

Vorreiterrolle im Bereich der Haustechnik und Energielösungen unterstreichen.



Innovationspreise für Midea - ein Dreifacherfolg





Auf der IFA 2024 erhielt Midea gleich drei prestigeträchtige Auszeichnungen:neben dem "4WD Wind Control Technology Innovation Gold Award" für den "Midea AirVirtuoso T3", erhielt das Unternehmen auch den "Integrated Fresh Air TechnologyInnovation Gold Award" für den "Midea Fresh Air Explorer Residential CentralAC". Auch der "Innovative Heating Technology Gold Award" für die "Midea CirQHPIndoor Hybrid" ging an das Traditionsunternehmen aus China. Die Preise sind einBeweis für Mideas kontinuierliche Bemühungen, technologische Innovationen aufhöchstem Niveau zu entwickeln und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu steigern.Die Auszeichnung des "Midea Air Virtuoso T3" für seine4WD-Windsteuerungstechnologie hebt die Fähigkeit hervor, Luftströmungen präziseund effizient zu steuern. Die Technologie sorgt für ein besseres Raumklima underhöht gleichzeitig die Energieeffizienz, was nicht nur den Wohnkomfortsteigert, sondern auch die Umwelt schont. Der "Midea Fresh Air ExplorerResidential Central AC", ein zentrales Klimatisierungssystem, wurde für seineinnovative Frischlufttechnologie prämiert, die eine optimierte Luftqualität inInnenräumen gewährleistet. Und schließlich wurde die "Midea CirQHP IndoorHybrid" für ihre fortschrittliche Heiztechnologie ausgezeichnet, die esermöglicht, Gasheizungen effizient zu Hybrid-Wärmepumpensystemen aufzurüsten -eine Technologie, die besonders in Europa angesichts der Energiewende von großerBedeutung ist.Technologie als Kernziel - Mideas globale AusrichtungDie Midea Group, gegründet vor 56 Jahren, verfolgt seit jeher das Ziel, durchtechnologische Innovationen das Leben von Menschen zu verbessern. Mit seinerglobalen Präsenz in über 200 Ländern und Regionen und einem breiten Portfoliovon Marken wie Little Swan, Toshiba und KUKA, ist Midea nicht nur ein Gigant inder Haushaltswarenbranche, sondern auch ein Vorreiter in den Bereichen Robotik,industrielle Technologien und digitale Innovationen.In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen mehr als achtw\ Milliarden USD inForschung und Entwicklung investiert. Mit 33 F&E-Zentren und 43 großen