US-Inflationsrate auf dem niedrigsten Stand seit 2021, aber Kernrate hartnäckig!

Laut einem Bericht des Arbeitsministeriums, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im vergangenen Monat um 0,2 Prozent, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Auf Jahresbasis lag die Inflationsrate bei 2,5 Prozent, ein Rückgang von 0,4 Prozentpunkten gegenüber Juli. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2021.

Die US-Aktienmärkte reagierten vorbörslich mit Verlusten. Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones und der Nasdaq 100, rutschen vor Wall-Street-Eröffnung rund 0,5 Prozent ins Minus.

Besonders kritisch bleiben die Kosten für Wohnen in den USA. Die Mietpreise, die etwa ein Drittel des gesamten Index ausmachen, legten um 0,5 Prozent zu und trugen wesentlich zum Anstieg des Gesamtindex bei. Auf Jahresbasis sind die Wohnkosten um 5,2 Prozent gestiegen.

Diese höheren Kerninflationszahlen könnten die Hoffnungen auf eine kräftige Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche zunichtemachen. Steve Sosnick von Interactive Brokers warnte bei Bloomberg davor, dass diese Daten den Befürwortern einer vorsichtigeren Geldpolitik in die Hände spielen könnten. Besonders die steigenden Arbeitskosten, die zum zweiten Mal in Folge höher als erwartet ausfielen, könnten ein Argument gegen eine stärkere Zinssenkung liefern.

Neil Birrell von Premier Miton Investors erklärte ebenfalls gegenüber Bloomberg: "Dieses Ergebnis hat die Aussichten für eine größere Zinssenkung stark gedämpft, aber die Fed wird wohl dennoch einen kleinen Schritt machen."

Hingegen sieht Chris Zaccarelli, von Independent Advisor Alliance die Ausgangslage für die Fed kaum verändert: "Es ist möglich, dass einige enttäuscht sein werden, dass die Inflationswerte nicht niedriger als erwartet ausgefallen sind, was der Fed mehr Spielraum für eine Senkung um 50 Basispunkte gegeben hätte, aber die meisten Fed-Teilnehmer haben bereits ihren Wunsch kundgetan, langsam zu beginnen und nicht mit einer Jumbo-Senkung zu starten."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion