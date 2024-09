Tarifrunde für Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg gestartet

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Zum Beginn der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg liegen die Verhandlungsführer noch weit auseinander. Vertreterinnen und Vertreter der IG Metall und des Arbeitgeberverbands Südwestmetall trafen sich am Mittag zur ersten Verhandlung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg).

IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch verwies auf die Inflation, die zwar zurückgegangen sei, dies aber noch nicht in den Geldbeuteln der Beschäftigten ankomme. In der wirtschaftlich schwierigen Zeit machten die Beschäftigten einen "super Job". Wer das negiere und mit einer Nullrunde handele, provoziere einen Konflikt. "Wir werden alle Schritte gehen", kündigte Resch an.