Redwood soll von Vista Equity Partners und Warburg Pincus übernommen werden

FRISCO, Texas, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software („Redwood"), ein führender Anbieter von Lösungen für Automatisierungsstrukturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einer Übernahme durch Fonds zugestimmt hat, die mit Vista Equity Partners („Vista"), einer globalen Investmentfirma, die sich ausschließlich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Unternehmen konzentriert, sowie Warburg Pincus, einem führenden globalen Wachstumsinvestor, verbunden sind. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben; die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen.

Die „Automation Fabric"-Lösungen von Redwood helfen der Kundschaft dabei, Geschäfts- und IT-Geschäftsprozesse über alle Anwendungen, Dienste oder Server hinweg zuverlässig sowie kontrolliert zusammenzustellen, zu orchestrieren und zu verwalten. Im Juni hat Redwood bekannt gegeben, dass das Unternehmen seit Mitte 2023 mehr als 1000 neue Kundinnen und Kunden hinzugewonnen hat, während durchgängig eine finanzielle Leistung über der „Rule of 60" erzielt wird. Redwood betreut derzeit mehr als 7500 Kundinnen und Kunden weltweit, darunter 28 % der Fortune 500 und 40 % der Fortune 50.

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Kräfte mit Vista Equity Partners und Warburg Pincus zu vereinen. Das Wissen, die Erfahrung und das operative Know-how dieser beiden führenden globalen Technologie-Investoren wird unsere Vision, das menschliche Potenzial durch die transformative Kraft der Automatisierung freizusetzen, beschleunigen", sagte Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel in der Geschichte von Redwood Software aufzuschlagen, in dem jeder IT- und Geschäftsprozess, der automatisiert werden kann, automatisiert wird und in dem Automatisierungslösungen die Art und Weise, wie und warum Menschen arbeiten, verändern werden."

„Die benutzerfreundlichen und hochintegrierten Automatisierungslösungen von Redwood helfen Unternehmen, die kritischen Arbeitsabläufe zu automatisieren, die ihre zentralen Geschäfts- und IT-Abläufe vorantreiben", sagte Steven White, Vorstandsvorsitzender bei Vista Equity Partners. „Wir freuen uns, mit Redwood und Warburg Pincus zusammenzuarbeiten, um unserer Kundschaft noch mehr Wert und Effizienz zu bieten, da die Nachfrage nach Automatisierungslösungen, die mehrere Daten-, Anwendungs- und Cloud-Umgebungen abdecken können, weiter zunimmt."