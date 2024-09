Grünen-Mitglieder gegen Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Grünen formiert sich Widerstand gegen Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan und generell gegen Verschärfungen in der Asylpolitik. "Wir als Parteibasis sind besonders alarmiert, weil wir den Rechtsruck nicht nur in der Gesellschaft spüren, sondern auch zusehen müssen, wie unsere eigene Partei dem Diskurs folgt, der sich gegen die Sicherheit von Menschen wendet, statt ihn zu brechen", heißt es in einem Aufruf, den bis zum Mittwochnachmittag mehr als 1300 Grünen-Mitglieder unterzeichnet hatten. Er soll in den nächsten Tagen an die Parteiführung geschickt werden.

Deutschland setze verstärkt "auf Abschottung, auf Zäune und sogar auf Abkommen mit autoritären Regimen, die die Würde von Schutzsuchenden mit Füßen treten", schreiben die Verfasser. Das stehe im Widerspruch zu den Menschenrechten, die die Grünen stets hochgehalten hatten.