Diese globalen Aktien haben das Zeug, auf dem US-Börsenparkett zu verdoppeln

CNBC hat nach Unternehmen mit Sitz im Ausland gesucht, die von mindestens 10 Analysten bewertet werden. In einer aktuellen Analyse finden sich 11 Aktien, denen die Experten ein Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent in ihrer Landeswährung zutrauen. Doch Anleger sollten beachten: Diese Werte sind auch Wechselkursschwankungen ausgesetzt.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ausländische Aktien mit dem größten Aufwärtspotenzial, die in den USA gehandelt werden:

Patriot Battery Metals 259.26 % Valneva 212.50 % Azul 190.19 % Hangzhou Tigermed Consulting 142.81 % YDUQS Participacoes 139.33 % Zai Lab 138.64 % Asymchem Laboratories 132.98 % Evotec SE 117.94 % Brava Energia 114.12 % Xpeng 110.44 % Forvia 101.52 %

Quelle: FactSet, Sept. 10

An der Spitze steht die Aktie von Patriot Battery Metals (PMET), die laut FactSet-Daten ein Potenzial von über 250 Prozent aufweist. Trotz dieser optimistischen Einschätzung sehen Analysten das Unternehmen, das Lithium aus Hartgestein gewinnt, als riskantes Investment. Lithium ist ein gefragtes Metall, vor allem in der Elektrofahrzeugindustrie. Obwohl die Aktie hauptsächlich in Toronto notiert, wird sie auch in den USA gehandelt. Kürzlich stellte das Unternehmen Pläne für sein Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan in Québec vor.

"Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung zeigt attraktive Projektparameter und unterstreicht das Potenzial von PMET, ein bedeutender globaler Anbieter von Hartgestein-Lithium zu werden", erklärten die Analysten von Desjardins. Sie stufen die Aktie mit Speculative Buy ein und setzen ein Kursziel von 16,50 Kanadischen Dollar (12,16 Euro). Auch Canaccord Genuity zeigt sich optimistisch. Das Analystenteam bewertet die Aktie ebenfalls mit Speculative Buy und einem Kursziel von 13 Kanadischen Dollar (8,68 Euro).

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion