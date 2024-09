Wird ECOVACS mit diesem Haushaltsroboter die Branche revolutionieren? (FOTO)

Berlin (ots) - Auf der IFA 2024 in Berlin präsentiert ECOVACS, ein weltweit

führendes Unternehmen in der Servicerobotik, seine neuesten Innovationen und

setzt dabei neue Maßstäbe in der Haushaltsreinigung. Das Unternehmen erhielt für

seine technologischen Durchbrüche gleich zwei Auszeichnungen: den "Indoor

Cleaning Solutions Gold Award" für den Saug-Wisch-Roboter DEEBOT X8 PRO OMNI

sowie den "Home Cleaning Robot Brand Award" für die gesamte Marke ECOVACS. Diese

doppelte Ehrung unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens in der Branche

und verdeutlicht seinen Anspruch, die Zukunft der Haushaltsroboter zu gestalten.



Innovationen und Auszeichnungen







als Branchenführer gilt: Im Mittelpunkt der IFA-Präsentation steht die neue

DEEBOT X8 -Familie, die dank des revolutionären Water Renewal Mopping System für

eine noch gründlichere und effizientere Bodenreinigung sorgt. Begleitet wird die

Premiere von dem ultradünnen DEEBOT T50 , der durch seine Bauweise auch schwer

zugängliche Stellen mühelos reinigen kann.



"Unsere Mission ist klar: Wir wollen die Reinigungsindustrie in eine neue Ära

führen und den Alltag der Menschen durch intelligente, benutzerfreundliche

Technologie erleichtern", betont David Cheng Qian, stellvertretender

Vorsitzender der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS. Die Auszeichnungen

seien eine Bestätigung für das Engagement des Unternehmens, ständig an der

Spitze der Innovation zu stehen.



Technologische Spitzenreiter: DEEBOT X8 und T50



Ein Highlight der Messe ist zweifelsohne die DEEBOT X8 -Serie. Mit ihrem OZMO

ROLLER Water Renewal Mopping System kombiniert sie eine fortschrittliche

Walzenstruktur mit starkem Saugdruck von bis zu 13.000 Pa, was eine noch

effektivere und hygienischere Bodenreinigung ermöglicht. Hinzu kommen

Technologien wie die AINA 2.0 Navigation und ZeroTangle 2.0 , die dafür sorgen,

dass der Roboter Hindernisse erkennt und ohne Verwicklungen arbeiten kann. Die

neue Mini OMNI Station rundet das Paket mit automatischer Selbstreinigung ab und

spart gleichzeitig Platz.



Eine weitere Innovation stellt der nur 81 mm hohe DEEBOT T50 dar, der speziell

dafür entwickelt wurde, schwer erreichbare Bereiche wie unter Möbeln zu

reinigen. Trotz seiner kompakten Größe verfügt der T50 über eine beeindruckende

Saugleistung von 15.000 Pa und die neueste ZeroTangle -Technologie, die

besonders effizient Haare entfernt.



