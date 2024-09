ROUNDUP Inflation in den USA geht wie erwartet deutlich zurück In den USA hat sich der Rückgang des Preisdrucks im August fortgesetzt. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Inflationsrate ist die niedrigste seit …