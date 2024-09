Verteidigungsausgaben müssen weiter steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in einer Haushaltsdebatte des Bundestages weiter steigende Verteidigungsausgaben über die bisherigen Ziele der Nato hinaus für erforderlich erklärt. "Zwei Prozent dürfen nicht das Ziel sein. Sie sind das Minimum, wenn wir unsere Sicherheit in den nächsten Jahren ernst nehmen", sagte der SPD-Politiker. "Wir müssen auf absehbare Zeit mehr Geld in die Hand nehmen für unsere Sicherheit. An dieser Wahrheit führt kein Weg vorbei."

Zugleich wies er Kritik der Union - die in mehreren Regierungen das Wehrressort geführt hatte - an nur gering steigenden Ausgaben im kommenden Jahr zurück. "Wenn Sie früher Fregatten bestellt hätten, hätten wir heute eine besser ausgestattete Marine", sagte Pistorius. "Sie haben die Wehrerfassung und die Wehrüberwachung über den Jordan gehen lassen. Sie haben dafür gesorgt, dass ich heute nicht wüsste, wen wir mobilisieren können, wenn es zum Ernstfall käme. Das steht auf Ihrem Bierdeckel."