TCL begeistert mit Kühlschrank- und TV-Innovation auf der IFA (FOTO)

Berlin (ots) - Die IFA 2024 bietet erneut eine Plattform für technologische

Innovationen aus aller Welt. Eines der Unternehmen, das in diesem Jahr besonders

hervorsticht, ist das chinesische Technologieunternehmen TCL. Mit seiner

neuesten Generation an Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik begeistert

TCL die Besucher. Besonderes Aufsehen erregten dabei zwei Produkte: der "TCL

Free Built-In Refrigerator", ein freistehender Einbaukühlschrank, und der

Fernseher "TCL A300 Series NXTFRAME TV". Beide Geräte wurden auf der IFA mit

Gold Awards ausgezeichnet - ein starkes Zeichen für die Innovationskraft des

Unternehmens.



TCL: Eine Erfolgsgeschichte seit über 40 Jahren





TCL, gegründet im Jahr 1981, hat sich in den letzten vier Jahrzehnten zu einemführenden globalen Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgerätenentwickelt. Der Brandslogan - "Inspire Greatness" ) - spiegelt sich in jederProduktlinie wider. Mit über 160 Ländern, in denen TCL tätig ist, hat dasUnternehmen nicht nur seinen Einfluss auf dem globalen Markt gefestigt, sondernauch seinen Ruf als Innovator kontinuierlich ausgebaut. Der Fokus liegt dabeiauf intelligenter Technologie, um das Leben der Menschen zu verbessern und einenachhaltige Zukunft zu gestalten."Europa ist ein sehr wichtiger Markt für uns", erklärt Stefan Streit, CMO vonTCL EUBG, im Interview auf der IFA. "Im letzten Jahr sind wir in Europa um über40 % gewachsen - in einer Branche, die zurzeit vielerorts stagniert. Das zeigt,dass wir auf dem richtigen Weg sind."TV-Innovation: TCL A300 Series NXTFRAMEEin Highlight auf der IFA war zweifellos der "TCL A300 Series NXTFRAME TV", derden "Lifestyle TV Design Innovation Gold Award" erhielt. Dieser Fernseher gehtweit über die herkömmliche Unterhaltungselektronik hinaus und ist ein echtesWohnaccessoire, das perfekt in moderne Inneneinrichtungen passt, erklärt dasUnternehmen stolz.Der NXTFRAME-TV zeichnet sich durch sein schlankes, minimalistisches Design ausund verfügt über einen beweglichen Standfuß, der es ermöglicht, den Fernseherflexibel in verschiedenen Räumen zu positionieren. Die Bildfläche nutztNano-Mikrokristall-Technologie, die der Oberfläche seine matte Struktur verleiht- ganz ähnlich einer Leinwand. So fügt sich das Gerät nicht nur in das Ambienteeines Raumes ein, sondern bietet gleichzeitig ein visuelles Erlebnis.Für Audiophile bietet der NXTFRAME-TV in der Pro-Version ebenfalls etwasBesonderes: In Zusammenarbeit mit dem renommierten Audiohersteller Bang &Olufsen hat TCL eine 3.1.2 ultra-schlanke, kabellose Soundbar entwickelt, dieein beeindruckendes Panorama-Sounderlebnis ermöglicht. "Die Zusammenarbeit mit