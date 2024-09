JMGO präsentiert auf der IFA die neue Ära der Projektionstechnik (FOTO)

Berlin (ots) - Die chinesische Firma JMGO läutet auf der Internationalen

Funkausstellung (IFA) in Berlin eine neue Ära der Projektionstechnik ein. Das

Unternehmen wurde für seinen herausragenden Beamer "JMGO N1S Ultimate 4K" sogar

mit dem "Laser Projection Technology Gold Award" ausgezeichnet, was die

Führungsrolle von JMGO in der globalen Projektionsindustrie unterstreicht.



Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich JMGO einen Namen als Pionier im

Bereich der smarten Laserprojektoren gemacht. Das Unternehmen hat kontinuierlich

daran gearbeitet, die Grenzen der Projektionsoptik-Technologie zu erweitern, und

sich dabei auf die Entwicklung fortschrittlicher optischer Systeme konzentriert.

Das neueste Produkt, der JMGO N1S Ultimate 4K, bildet wohl die bisherige Spitze

dieser Bemühungen und setzt neue Maßstäbe für Heimkinos weltweit.









Der JMGO N1S Ultimate 4K ist der weltweit erste Projektor, der mit der

innovativen MALC(TM)2.0 Triple Color Laser Optics ausgestattet ist. Dieses

System repräsentiert eine neue Generation von optischen Technologien, die

speziell für RGB-Laser-Lichtquellen entwickelt wurden. "Unser Ziel war es, die

Grenzen der Projektionstechnologie neu zu definieren und die Bildqualität auf

ein neues Niveau zu heben", erklärt Forrest Li, CEO von JMGO, im Interview."Mit

der MALC(TM)2.0 Technologie haben wir es geschafft, Helligkeit,

Kontrastverhältnis und Farbraum gleichzeitig auf Höchstleistung zu bringen, was

uns in der Branche einzigartig macht."



Ein zentrales Merkmal des MALC(TM)2.0-Systems ist die Modularisierte

Laser-Stapeltechnologie. Diese fortschrittliche Technologie steigert die

optische Effizienz um 15 %, was zu lebendigen, naturgetreuen Farben führt.

Ergänzt wird dies durch das 400-zone Optical Compound Eye Unifom Light System,

das eine Helligkeitsgleichmäßigkeit von über 96 % gewährleistet. Das bedeutet,

dass das Bild auf der gesamten Leinwand gleichmäßig hell und klar ist. "Unsere

Technologie reduziert die Specklebildung um über 97 %, was die Klarheit und

Glätte des Bildes erheblich verbessert", so Li weiter. Diese Fortschritte

sorgten dafür, dass der Projektor ein unvergleichliches visuelles Erlebnis

biete.



Leistungsstarke Bildqualität und lebendige Farben



Der JMGO N1S Ultimate 4K beeindruckt durch seine außergewöhnliche Bildqualität.

Mit einer Helligkeit von bis zu 3.500 ANSI-Lumen liefert der Projektor

außergewöhnliche Kontraste und eine umfassende Farbdeckung. "Trotz seiner hohen

Helligkeit erfasst der N1S Ultimate 4K sowohl Licht- als auch Dunkeldetails auf

dem Bildschirm präzise und stellt sie feinfühlig dar", erklärt Forrest Li. Seite 2 ► Seite 1 von 2



