Aufbruch in eine vielversprechende Zukunft (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die internationale Audiomesse HIGH END wechselt 2026 ihren

Standort und zieht von München nach Wien. Diesen wegweisenden Schritt gab die

HIGH END SOCIETY in der heutigen Jahreshauptversammlung des Interessenverbandes

bekannt und markiert damit einen wichtigen Meilenstein auf dem zukünftigen Weg

der weltweit führenden Fachmesse für Audiotechnologie.



Beste Ausstellungsbedingungen mit neuen Maßstäben





Vom 15. bis 18. Mai 2025 findet die kommende HIGH END 2025 noch einmal wiegewohnt im Münchener MOC Event Center statt. Gut ein Jahr später öffnet dierenommierte Audiomesse im Mai zum ersten Mal ihre Tore im Austria Center Vienna(ACV). Das erstklassige Event-Gelände im Herzen der österreichischen Hauptstadtwurde in den letzten Jahren aufwendig renoviert und mit der neuesten digitalenTechnik ausgestattet. Eine Vielzahl von modernen Räumen in verschiedenen Größenbieten exzellente Vorführmöglichkeiten. Weitere Säle und großflächige Hallenstehen für den freien Standbau zur Verfügung. Insgesamt verfügt das ACV über26.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf mehreren Ebenen im Hauptgebäude undin den angrenzenden Hallen. Somit finden Aussteller für ihre unterschiedlichenBedürfnisse optimale Bedingungen vor. Hiervon konnten sich bereits alleUnternehmen überzeugen, die im November 2023 an der FINEST AUDIO SHOW Viennateilgenommen haben. Eine durchweg positive Resonanz sowie die aktuellenAnmeldezahlen zur diesjährigen FAS Vienna bestätigen den Eindruck, mit dem ACVeine sehr gute Wahl für die neue Heimat der HIGH END getroffen zu haben.Das nächste Level für eine traditionsreiche VeranstaltungDen Standortwechsel begründet die HIGH END SOCIETY mit vielversprechendenPerspektiven und optimalen Möglichkeiten, die HIGH END weiterzuentwickeln. DasACV bietet hierfür einen modernen, zukunftsorientierten Rahmen. "Das AustriaCenter Vienna punktet nicht nur mit hervorragenden Ausstellungsbedingungen,sondern auch mit einer fortschrittlichen Umgebung, die das Niveau der HIGH ENDsteigern und ihren Erfolg in den nächsten Jahren sichern werden", sagt StefanDreischärf, Geschäftsführer des Veranstalters. Nach über 20 Jahren auf demselbenMessegelände wurde der Zeitpunkt für eine Veränderung wohlüberlegt gewählt. DieEntscheidung, die internationale Audiomesse nach Wien zu verlegen, steht fürAufbruch, Erneuerung und zukunftsweisende Aussichten. "Wir sind überzeugt, dasswir mit dieser Maßnahme die HIGH END auf ein neues Level heben können und freuenuns auf die Chancen, die uns dieser Wechsel bringen kann", untermauertDreischärf den bedeutsamen Schritt.Wien erstrahlt als attraktive Messe- und MusikstadtDie weltoffene Stadt an der Donau besticht mit internationalem Flair,