FLOWPHYSIX KÜNDIGT STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT 3COMMA FÜR DEN INTERNATIONALEN VERTRIEB DES INNOVATIVEN THROMBEKTOMIEGERÄTES AN

PLEASANTON, Kalifornien, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- FlowPhysix Inc, früher bekannt als Expanse ICE, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit 3comma Medical / 3comma Medical GmbH bekannt zu geben, die als internationaler Handelspartner für das FLOWRUNNER Aspiration System fungieren wird.

3comma ist eine internationale Vermarktungsagentur mit umfassender Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung globaler Einnahmequellen für Medizinprodukteunternehmen im Frühstadium. Diese Partnerschaft zwischen FlowPhysix und 3comma wird Ärzten außerhalb der Vereinigten Staaten den Zugang zu neuen Standards in der Thrombektomie-Technologie ermöglichen und FlowPhysix in die Lage versetzen, sich auf die Vermarktung in den USA zu konzentrieren.