ACV stellt neue nachhaltige Hauptgeschäftsstelle fertig (FOTO)

Köln (ots) - Neues Green Building des ACV erfüllt höchste Ansprüche an

Nachhaltigkeit und bietet optimale Bedingungen für modernes, effizientes

Arbeiten.



Der ACV Automobil-Club Verkehr erreicht einen bedeutenden Meilenstein in seiner

über 60-jährigen Geschichte: Mit der Fertigstellung seiner neuen

Hauptgeschäftsstelle im Kölner Stadtteil Rodenkirchen bezieht der ACV erstmals

eine eigene Immobilie. Nach nur 15 Monaten Bauzeit steht das neue Bürogebäude,

das die hohen Ansprüche des Clubs an Nachhaltigkeit und Innovation vereint. Mit

der neuen Zentrale unterstreicht der ACV seinen Markenclaim "Klimafair

unterwegs".





Nachhaltige Sanierung statt NeubauAnstatt einen Neubau zu errichten, entschied sich der ACV bewusst für dienachhaltige Sanierung einer Bestandsimmobilie aus den 1980er Jahren außerhalbdes städtischen Ballungsraums. So wurden Ressourcen geschont, zusätzlicheFlächenversiegelung vermieden und die Umweltbilanz des Projekts deutlichverbessert. Nachhaltigkeit stand dabei in allen Phasen des Umbaus im Fokus: VomMaterialeinsatz bis hin zu den Bauprozessen wurde auf emissionsarme Lösungengeachtet. Insbesondere Holz spielte als nachwachsender Rohstoff eine zentraleRolle - sei es für die CO2-neutral produzierte Holzfassade oder für Fenster- undTürrahmen, Türblätter sowie Parkettböden. Zudem wurden ausschließlichHandwerksbetriebe und Lieferanten aus Deutschland gewählt, um Transportwege undCO2-Emissionen zu minimieren.Modernes Energiekonzept und "New Work"Ein innovatives Energiekonzept ist ein weiterer Pfeiler der neuen ACV Zentrale.Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt voraussichtlich bis zu 70 Prozent desStrombedarfs und versorgt auch die acht Ladepunkte für Elektrofahrzeuge mitSonnenstrom. Zudem sorgen moderne Kühl- und Heizsegel sowie automatischeFensterblenden für eine energieeffiziente Klimatisierung der Räumlichkeiten.Auch auf die soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung legt der ACV großenWert. Mitarbeiter wurden durch Workshops aktiv in den Planungsprozess desGebäudes eingebunden, um ihre Bedürfnisse und Ideen einzubringen. Das Ergebnisist ein modernes Arbeitsumfeld auf 1.200 Quadratmetern - 400 Quadratmeter mehrals zuvor. Die Zentrale orientiert sich an "New Work"-Konzepten: flexibleArbeitsplätze, die sowohl abteilungsübergreifenden Austausch als auchRückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten ermöglichen. ACV PräsidentRolf Möller äußert sich zur Fertigstellung der Immobilie: "Unsere neueHauptgeschäftsstelle symbolisiert den Fortschritt und das Wachstum, das wir inden letzten Jahren gemeinsam erlebt haben. Sie ist gleichzeitig auch Ausdruckunserer gemeinsamen Anstrengungen und unseres kontinuierlichen Strebens nachInnovation und Nachhaltigkeit. Hier haben wir einen Ort geschaffen, an dem sichMitarbeiter, Partner und Besucher wohlfühlen und produktiv zusammenarbeitenkönnen."Auch Mitglieder profitieren von moderner ACV ZentraleDie neue Zentrale ermöglicht dem ACV zudem, den Service für seine Mitgliederweiterzuentwickeln. Durch die erweiterten Räumlichkeiten kann der Club nochgezielter auf die Bedürfnisse der Mitglieder eingehen. "Am neuen Standort könnenwir nicht nur wachsen und im Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsstrategiearbeiten. Die neue Zentrale bietet uns auch die Möglichkeit, unsere Werte undVisionen weiter zu schärfen und unsere Dienstleistungen für unsere Mitgliederauszubauen", erklärt ACV Geschäftsführer Holger Küster.