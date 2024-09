SK hynix: Der Nvidia-Zulieferer ist ein echter Schnapper!

SK hynix ist ein südkoreanisches Unternehmen und einer der weltweit größten Hersteller von Halbleitern, insbesondere von Speicherchips. Es produziert vor allem DRAM (Dynamic Random Access Memory) und NAND-Flash-Speicher, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten wie Computern, Smartphones, Servern und in der Automobilindustrie verwendet werden. SK Hynix spielt auch eine Schlüsselrolle in der Entwicklung fortschrittlicher Speichertechnologien wie HBM (High Bandwidth Memory), die speziell für Hochleistungsanwendungen wie Künstliche Intelligenz und Grafikanwendungen entwickelt wurden.

SK hynix wird bis Ende dieses Monats mit der Massenproduktion der HBM3E 12-Layer-Chips beginnen, wie Justin Kim, Präsident und Leiter der AI-Infrastruktur-Abteilung des Unternehmens, auf dem Semicon Taiwan Forum in Taipeh erklärte. HBM (High Bandwidth Memory) ist eine hochmoderne Speichertechnologie, die speziell für datenintensive Anwendungen wie generative künstliche Intelligenz entwickelt wurde. Die Speicherchips sind vertikal gestapelt, was Platz spart und den Energieverbrauch reduziert.