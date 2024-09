KONJUNKTUR vom 11.09.2024 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - In den USA hat sich der Rückgang des Preisdrucks im August fortgesetzt. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Inflationsrate ist die niedrigste seit Februar 2021. Im Vormonat hatte die Rate noch deutlich höher bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Rückgang im Schnitt erwartet.

PARIS - Die Olympischen Spiele in Paris haben die französische Wirtschaft nach Einschätzung der Notenbank des Landes im Sommer beflügelt. In den Monaten Juli und August habe der Bereich Dienstleistungen an Schwung gewonnen. Im Juli habe der Bausektor profitiert, fasste die französische Notenbank am Mittwoch das Ergebnis einer monatlichen Umfrage unter 8.500 Unternehmen zusammen. Die Notenbank erwartet im dritten Quartal gestützt durch die Olympischen Spiele einen "deutlichen Anstieg" des Bruttoinlandsproduktes (BIP).

Wirtschaftsministerium legt Pläne für neue Gaskraftwerke vor

BERLIN - Das Bundeswirtschaftsministerium hat Pläne zum staatlich geförderten Bau neuer Gaskraftwerke und zur Modernisierung bestehender Kraftwerke öffentlich gemacht. Die Anlagen sollen künftig einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist. Außerdem soll die Umstellung auf klimafreundlicheren Wasserstoff gefördert werden.

ROUNDUP 3/Streit über Migration: Scholz und Merz in der Sackgasse

BERLIN - Nach dem Scheitern der Migrationsgespräche zwischen Regierung und Union haben sich Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag gegenseitig die Schuld zugewiesen. In der Generaldebatte des Bundestags warf Scholz dem Oppositionsführer in einer ungewöhnlich scharfen Rede vor, von vorneherein keine Einigung angestrebt und eine "Theateraufführung" inszeniert zu haben. Merz wies das empört zurück: "Diese Behauptung ist infam."

Zahl der Insolvenzen steigt erneut zweistellig



WIESBADEN - In Deutschland haben auch im August wieder deutlich mehr Firmen eine Insolvenz angemeldet als ein Jahr zuvor. Nach vorläufigen Zahlen wurden 10,7 Prozent mehr Verfahren bei den Gerichten angemeldet als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Im laufenden Jahr hat es bislang nur im Juni einen Zuwachs unter zehn Prozent gegeben.

Geschäftsklima in Chemie steigt überraschend



MÜNCHEN - Nach zwei Rückgängen in Folge hat sich das Geschäftsklima in der deutschen chemischen Industrie im August überraschend aufgehellt. Der vom Ifo-Institut erhobene Index stieg um 4,2 auf einen Wert von minus 5,6 Punkten, wie die Münchner Wirtschaftsforscher mitteilten. Vor allem die aktuelle Geschäftslage bewerteten die befragten Unternehmen mit plus 1,2 Punkten wieder deutlich positiver. Die Erwartungen für die kommenden Monate verschlechterten sich allerdings leicht.

Britische Wirtschaft tritt weiter auf der Stelle



LONDON - Die britische Wirtschaft ist im Juli erneut nicht in Fahrt gekommen. Im Monatsvergleich stagnierte die Wirtschaftsleistung (BIP), wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Bereits im Juni hatte sich das BIP der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa nicht verändert. Analysten hatten für Juli im Schnitt mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet.

