Unicredit steigt bei Commerzbank ein - steht Übernahme an?

(Neu: Weitere Details und Stimmen, aktueller Kurs)

FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienischen Großbank Unicredit hat sich im großen Stil an der Commerzbank beteiligt und schürt damit Spekulationen über eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses. Die Italiener schlugen bei dem angekündigten Verkauf von Aktien durch den Bund zu und kauften zudem Anteile am Markt, wie die Unicredit am Mittwoch in Mailand mitteilte. In Summe halten die Italiener bereits rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien. An der Börse kam die Nachricht gut an. Der Kurs der im Dax gelisteten Commerzbank-Anteile legte zweistellig zu.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte Widerstand gegen eine mögliche Übernahme der zweitgrößten privaten Bank in Deutschland an. Sie verlangte Unterstützung vom Bund, der gerade erst mit seinem Ausstieg aus der Commerzbank begonnen hat. Die italienische Bank ließ offen, ob sie bei der Commerzbank weiter aufstocken will. Um flexibel entscheiden zu können, will sie sich aber bei den Aufsehern die Genehmigung holen, den Anteil auch auf mehr als 9,9 Prozent aufstocken zu können. "Mit der heutigen Meldung ist die Commerzbank unseres Erachtens wieder ein potenzielles Übernahmeziel", schrieb Philipp Häßler, Analyst bei der DZ-Bank.