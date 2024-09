VREMT STELLT AUF DER AUTOMECHANIKA IM BEREICH ELEKTROFAHRZEUGE SEINE INNOVATIVE NEUE ENERGIETECHNIK AUS

FRANKFURT, Deutschland, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- ELECTRIC VEHICLES EXPO AT AUTOMECHANIKA, 10. bis 14. September MEZ: Zum ersten Mal führt die Geely Holding Group ihre Marken zur Teilnahme an einer Messe im Ausland. Auf der Messe wird VREMT, eine Tochtergesellschaft der Geely Holding Group, ihr umfassendes Angebot an 800-V-Batterien, Motoren und elektronischen Steuerungen vorstellen und damit die strategischen Kernprodukte von Geely und Chinas neue Energietechnologie präsentieren.

Das 2013 gegründete Unternehmen VREMT hat sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Kundendienst von Leistungsbatterien, elektrischen Antriebssystemen, Ladesystemen und Energiespeichersystemen spezialisiert. VREMT spielt eine Schlüsselrolle in der unabhängigen Entwicklungs- und Produktionskette von ZEEKR.