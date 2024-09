Ölpreise geben Gewinne teilweise wieder ab

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zeitweise Gewinne teilweise wieder abgegeben. Am Nachmittag kostete ein Barrel 69,49 Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg um 42 Cent auf 66,15 Dollar.

Nach den deutlichen Preisabschlägen am Dienstag hatten sich die Ölpreise am Mittwochvormittag zunächst merklich erholt. Am Nachmittag gaben sie ihre Gewinne jedoch teilweise wieder ab. So war der WTI-Preis am Mittag noch bis auf 67,58 Dollar gestiegen. In den USA haben die Ölreserven in der vergangenen Woche etwas zugelegt. Zudem stiegen auch die Benzin- und Destillatebestände (Heizöl und Diesel).

Seit Beginn des Monats stehen die Ölpreise unter Druck. Am Dienstag war der Preis für Brent-Öl erstmals seit Ende 2021 unter die Marke von 70 Dollar je Barrel gefallen. Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA und vor allem aus China schürten zuletzt immer wieder Nachfragesorgen./jsl/nas