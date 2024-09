Dax legt zu - Hoffnungen auf Zinssenkungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits freundlichen Start zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.330 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Gewinne gab es bei Papieren der Commerzbank, BMW und der Porsche Holding. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen von Bayer, der Deutschen Bank und Zalando.









"Doch dann wurde zwar mit 2,5 Prozent eine Inflationsrate in den USA im August auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021 veröffentlicht. Allerdings hält sich die Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, weiter hartnäckig über der Drei-Prozent-Marke, gegenüber Juli ist sie sogar wieder leicht gestiegen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1014 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9079 Euro zu haben.



Der



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Commerzbank Aktie Beiträge: 173.630 Beiträge: Deutsche Bank Aktie Beiträge: 108.174 Beiträge: Porsche Holding SE Aktie Beiträge: 68.678 Beiträge: Bayer Aktie Beiträge: 25.048 Beiträge: BMW Aktie Beiträge: 5.466 Beiträge: "Mit jeder Menge Übernahmefantasie ging es heute an der Frankfurter Börse nicht nur mit der Aktie der Commerzbank, sondern auch mit dem Deutschen Aktienindex zumindest bis zum Nachmittag vielversprechend nach oben", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets."Doch dann wurde zwar mit 2,5 Prozent eine Inflationsrate in den USA im August auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021 veröffentlicht. Allerdings hält sich die Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, weiter hartnäckig über der Drei-Prozent-Marke, gegenüber Juli ist sie sogar wieder leicht gestiegen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1014 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9079 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 69,62 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.