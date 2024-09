Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

Eindrücke von der Caravan Salon Düsseldorf



Wir hatten vergangene Woche die Möglichkeit, aktuelle Eindrücke auf der Caravan Salon Düsseldorf zu sammeln und uns mit dem CEO Wolfgang Speck auszutauschen.



Im Hinblick auf die Knaus Tabbert Gruppe dürfte die neue Marke Xperian, die erstmals auf der Messe der Öffentlichkeit präsentiert wurde, das absolute Highlight gewesen sein. Das Unternehmen will mit Xperian etablierte Konventionen in der Branche aufbrechen. Entgegen dem üblichen Vorgehen wurde auf der Messe lediglich das Markenkonzept vorgestellt, das entsprechend rebellisch und mutig anmutet. Das erklärte Ziel von Xperian ist es, die Bedürfnisse und Individualität der Kunden in einer bislang nicht dagewesenen Weise in den Mittelpunkt zu stellen und daher auch in der Distribution neue Wege zu beschreiten. So wird für die Marke ein komplett neues Händlernetz erschlossen, um neue Potenziale in der Distribution zu eröffnen, neue Kundengruppen zu erschließen und dem Markenanspruch gerecht zu werden. Entsprechend werden nur eine Handvoll der bestehenden Händler Xperian ins Sortiment aufnehmen können. Der Fokus soll vielmehr auf neue Partner im urbanen Umfeld gelegt werden, die aktuell auch nicht zwangsläufig Reisemobile anbieten. Zu den Produkten wurden keine Details genannt, außer dass es sich beim ersten Modell um einen Campervan handeln wird, die aktuell beliebteste Fahrzeugkategorie des mobilen Reisens. Das Fahrzeug soll im Januar auf der CMT in Stuttgart präsentiert werden. Im Jahresverlauf werden dann weitere Modelle folgen. Entgegen bisheriger Konventionen soll sich die Marke nicht in einer bestimmten Preisklasse positionieren, sondern auf Individualität bedachte Kunden in allen Preiskategorien ansprechen. Konkrete Finanzziele wurden im Rahmen der Gespräche nicht benannt, aber die Erwartung formuliert, dass Xperian eine hohe Bedeutung beim Erreichen der Mittelfristprognose von 2 Mrd. EUR haben soll.



Ein weiteres Highlight auf der Messe war die wasserlose Toilette Cleanflex, die Knaus Tabbert in Kooperation mit einem chinesischen Hersteller für einige Modelle neu anbietet. Das Konkurrenzprodukt zum bisherigen Anbieter Cleansana aus der Schweiz ist zu 60% biologisch abbaubar und kann im Hausmüll entsorgt werden. Dadurch wird nicht nur der Wasserverbrauch des Reisemobils reduziert, sondern auch die Scheu potenzieller Neukunden vor dem Umgang mit Chemietoiletten adressiert. Auch die ersten speziell für den deutschen Markt produzierten Modelle des chinesischen Herstellers Deddle dürften für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Die Motorhomes auf Iveco Basis wurden in verschiedenen Varianten in einer Preisspanne von 129.000 - 475.000 EUR präsentiert und überraschten mit in dieser Fahrzeugklasse eher unüblichen Features wie Slide-Outs oder einer Waschmaschine.

Fazit: Knaus Tabbert beschreitet mit Xperian neue Wege in der Branche und zeigt damit einmal mehr die Fähigkeit, entschlossen und unkonventionell zu handeln und den Markt mit Innovationen anzuführen. Abseits der Gespräche mit dem Unternehmen haben wir auf der Messe jedoch den Eindruck gewonnen, dass 2025 trotz unveränderter Wachstumstreiber erschwerte Bedingungen mit sich bringen könnte. So geht der Konsens für den Wettbewerber Trigano auch von einem Umsatzrückgang im kommenden Geschäftsjahr aus. Das im aktuellen Kurs von KTA reflektierte Szenario halten wir jedoch für absolut unrealistisch. Daher erachten wir das aktuelle Bewertungsniveau als attraktiv und bekräftigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 62,00 EUR.

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

