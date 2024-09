Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 24-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Canada Nickel in Verhandlungen über eine 500-Millionen-Dollar-Finanzierung

Canada Nickel meldete jüngst den Erhalt einer Interessensbekundung von Export Development Canada, die am 30. August 2024 unterzeichnet wurde und in der das Unternehmen sein Interesse an einer langfristigen Fremdfinanzierung von bis zu 500 Millionen US$ in Form von Projektkrediten als Mandated Lead Arranger für die Erschließung des Crawford-Nickelsulfidprojekts in Timmins, Ontario bekundet. EDC könnte vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine Laufzeit von bis zu achtzehn Jahren in Betracht ziehen. Die Beteiligung von EDC an der Projektfinanzierung hängt vom erfolgreichen Abschluss des strengen Due-Diligence-Verfahrens ab. Die Absichtserklärung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Sicherung eines vollständigen Finanzierungspakets für Crawford dar. Der LOI, zusammen mit den rückzahlbaren Steuergutschriften für kritische Mineralien und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in Höhe von mehr als 600 Millionen US$, die das Unternehmen für die erste Phase der Erschließung von Crawford in Anspruch nehmen möchte, zeigt das bedeutende Engagement der Bundesregierung, dieses wichtige Projekt mit hoher Priorität zu unterstützen. Darüber hinaus macht Canada Nickel weiterhin gute Fortschritte mit seinen Finanzberatern Deutsche Bank, Scotiabank und Cutfield Freeman, um die verbleibende Projektfinanzierung zu sichern, die erforderlich ist, um mit dem Bau zu beginnen, sobald die Genehmigungen vorliegen, was voraussichtlich bis Mitte 2025 der Fall sein wird.

News: Canada Nickel gibt den Erhalt einer Interessenbekundung über bis zu 500 Millionen US-Dollar von Export Development Canada bekannt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining steigert Mineralreserve auf Valentine drastisch

Calibre Mining veröffentlichte vor kurzem die Ergebnisse der Reverse-Circulation-Infill-Bohrungen zur teilweisen Erzkontrolle in der Grube Marathon, einer der drei offenen Gruben der Goldmine Valentine in Neufundland und Labrador, Kanada. Der aktuelle 14-Jahres-Plan für die Lebensdauer der Mine, der die Tagebaue Leprechaun, Berry und Marathon umfasst, ergab 2022 Mineralreserven von 51,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,62 g/t Gold, die 2,7 Millionen Unzen enthalten. In der Grube Marathon hat das Unternehmen 196 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.915 Metern in drei Bänken niedergebracht, die für den Abbau im Jahr 2025 vorgesehen sind. Wenn man ungefähr dieselbe Tonnage mit dem Modell der Mineralreserve 2022 über drei geplante Abbaubänke vergleicht, ergibt das Modell des Erzkontrollblocks aufgrund von 47 % höheren Gehalten deutlich mehr Gold als das Modell der Mineralreserve 2022. Diese Ergebnisse in Verbindung mit den Ergebnissen der Erzkontrolle bei Leprechaun untermauern die Mineralreserve 2022 und erhöhen das Vertrauen.

News: Calibres Marathon Pit Erzkontrollbohrungen in der Valentine Goldmine erbringen 44% zusätzliches Gold mit 47% höheren Gehalten als in der Mineralreserve 2022 modelliert

Century Lithium nahe an der Batteriequalität

Century Lithium veröffentlichte vor wenigen Tagen die Untersuchungsergebnisse des ersten Lithiumkarbonats, das in der neu in Betrieb genommenen Lithiumkarbonatstufe in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, USA, hergestellt wurde. Die für fünf einzelne Partien von Lithiumkarbonat, die während der ersten Inbetriebnahme produziert wurden, erhaltenen Proben wiesen einen Reinheitsgrad des Lithiumkarbonats (Li2 CO3) von 99,2 % auf. Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von mehr als 99,5 % wird normalerweise als Batteriequalität angesehen. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen nahe an der Batteriequalität ist und Schritte zur weiteren Verbesserung identifiziert wurden.

News: Century Lithium berichtet über Lithiumkarbonat aus der Pilotanlage

Collective Mining startet richtungsweisende Bohrkampagne und erweitert bedeutende Goldzone

Collective Mining gab vor wenigen Tagen bekannt, dass im südlichen Teil des Zielgebiets Plutus, das zu einer Reihe von hochinteressanten Zielgebieten auf dem unternehmenseigenen Projekt Guayabales in Caldas (Kolumbien) gehört, nun ein erstes Bohrprogramm durchgeführt wird. Das Unternehmen betreibt derzeit fünf Bohrgeräte auf dem Projekt Guayabales als Teil seines vollständig finanzierten und planmäßigen 40.000-Meter-Bohrprogramms für 2024.

Weiterhin meldete die Gesellschaft die Untersuchungsergebnisse von vier Bohrlöchern, die auf dem Zielgebiet Trap gebohrt wurden, das sich etwa 3,5 Kilometer nordöstlich von Apollo befindet. Dort stieß das Unternehmen unter anderem auf 30 Meter @ 4,96 g/t Goldäquivalent aus 11,85 Metern Bohrlochtiefe. Die Untersuchungsergebnisse von zwei neuen Bohrlöchern haben die Trap Main Zone um weitere 350 Meter entlang des Streichs in südöstlicher Richtung erweitert, was einer gebohrten Gesamtstreichlänge von etwa 700 Metern entspricht.

News: Collective Mining beginnt mit Bohrungen auf dem Zielgebiet Plutus auf der Suche nach einem kupfer- und goldreichen Porphyrsystem

News: Collective Mining erweitert Trap 350 Meter entlang des Streichs und entdeckt eine neue Zone namens Blackjack durch Bohrung von 30 Metern mit 4,96 g/t AuEq aus 11,85 Metern Bohrloch

Cosa Resources startet Bohrprogramm auf Ursa

Cosa Resources vermeldete jüngst, dass das Personal zum Uranprojekt Ursa, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, im Athabasca-Becken in Saskatchewan mobilisiert wurde. Dort sind bis zu 4.000 Meter Bohrungen für die zweite Diamantbohrkampagne bei geplant. Zu den Zielen gehören die Weiterverfolgung der in Sandstein befindlichen Alteration und Struktur mit der damit verbundenen anomalen Urangeochemie. Weitere Informationen zu den Bohrzielen und zum Status der geophysikalischen Programme werden in Kürze veröffentlicht.

News: Cosa Resources meldet die Mobilisierung von Bohrmannschaften für das zu 100 % unternehmenseigene Ursa-Uranprojekt im Athabasca-Becken, Saskatchewan

News: Cosa Resources meldet den Beginn von Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Ursa-Uranprojekt im Athabasca-Becken, Saskatchewan

Fury Gold Mines stößt auf hochgradigen Goldabschnitt

Fury Gold Mines präsentierte vor wenigen Tagen die Ergebnisse des Kernbohrprogramms 2024 auf dem Greenfield-Projekt Serendipity auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec. Das Konzessionsgebiet Serendipity befindet sich im selben aussichtsreichen geologischen Umfeld wie die unternehmenseigene Lagerstätte Percival. Insgesamt wurden 3.871 Meter in 10 Löchern auf fünf verschiedenen Zielen bei Serendipity gebohrt. Bohrloch 24SD-009 zielte auf eine biogeochemische Anomalie, die über der östlichen Erweiterung der Struktur liegt, die die Mineralisierung bei Serendipity kontrolliert, und durchschnitt 12,16 g/t Gold auf 3,0 Metern. Bohrloch 24SD-002 zielte auf eine biogeochemische Anomalie am Scharnier einer interpretierten Falte innerhalb der vulkanischen Stratigraphie und durchschnitt 5,27 g/t Gold auf 1,0 Meter. Die beiden oben erwähnten Abschnitte sind über 2 Kilometer voneinander entfernt, was auf das Potenzial für ein großes Mineralisierungssystem bei Serendipity hinweist. Das Unternehmen plant derzeit Anschlussbohrungen auf Serendipity für das Jahr 2025.

News: Fury durchschneidet 12,16 g/t Gold auf 3 Meter auf Serendipity

GoldMining entdeckt neue Gold-Kupfer-Mineralisierung

GoldMining veröffentlichte kürzlich die endgültigen Bohrergebnisse des zuvor gemeldeten Diamantbohrprogramms sowie ein Fortschrittsupdate für das laufende Schneckenbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge. Die beiden jüngsten Diamantbohrlöcher identifizierten erfolgreich eine neue Gold- und Kupfermineralisierung etwa 1 Kilometer nordwestlich der Goldlagerstätte São Jorge in Gebieten, in denen zuvor keine Bohrungen durchgeführt wurden. Die Untersuchungsergebnisse umfassten 10 Meter mit 0,66 Gramm pro Tonne Gold, einschließlich 2 Meter mit 1,65 g/t Gold sowie 28 Meter mit 0,0275% Kupfer. Das laufende oberflächennahe Schneckenbohrprogramm lieferte sehr ermutigende Hinweise auf neue Zonen mit primärer Goldmineralisierung auf dem Ziel William South, das sich etwa 2 Kilometer nördlich der Lagerstätte befindet. Mehrere Schneckenbohrlöcher lieferten hochgradige Abschnitte innerhalb der Spitze des verwitterten Grundgesteins, die direkt unter großen hochgradigen Bodenanomalien an der Oberfläche liegen. Zu den wichtigsten Bohrabschnitten gehörte unter anderem 1 Meter mit 17,14 g/t Gold.

News: GoldMining entdeckt Gold- und Kupfermineralisierung bei Bohrungen 1 km auf der Lagerstätte São Jorge in Brasilien

Green Bridge Metals schließt geophysikalischen Studie ab

Green Bridge Metals meldete jüngst den Abschluss einer geophysikalischen Studie der oxidischen ultramafischen Intrusionen auf den Prospektionsgebieten Skibo und Wyman-Siphon innerhalb der South Contact Zone, in denen eine Titan-Kupfer-Nickel-Vanadium-Mineralisierung lagert. Aufgrund einer positiven Korrelation zwischen der Mineralisierung und den OUIs hat das Unternehmen die Firma Geotech LTD beauftragt, im vierten Quartal dieses Jahres eine VTEM-Messung über 721 Profilkilometer durchzuführen. Schwerpunkt der neuen VTEM-Vermessung wird die Ermittlung von Bohrzielen sein, indem neue geophysikalische Daten für die Prospektionsgebiete erfasst werden, die auf Titac-Boulder liegen und die bis dato keinen modernen geophysikalischen Vermessungen unterzogen wurden.

News: Green Bridge Metals Corporation meldet Abschluss einer geophysikalischen Studie auf den Konzessionsgebieten South Contact Zone

IsoEnergy meldet Änderung in der Führungsriege

IsoEnergy gab vor kurzer Zeit bekannt, dass Tim Gabruch, President des Unternehmens, mit Wirkung zum 31. August 2024 von seiner Position zurückgetreten ist, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen. IsoEnergy konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seines Anlagenportfolios, insbesondere auf das Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken und das kurzfristige Produktionspotenzial in den USA, wo das Interesse von Versorgungsunternehmen weiter zunimmt.

News: IsoEnergy kündigt Wechsel in der Geschäftsführung an

Meriridan Mining stößt auf weitere Goldschichten

Meridian Mining berichtete vor kurzem über weitere starke Ergebnisse von seinem Cu-Au-Ag-Projekt Cabaçal. Breite Zonen mit Cu-Au-Ag-Mineralisierung werden weiterhin definiert, wobei CD-535 mit 21,6 Metern @ 3,1 g/t AuEq / 2,1 % CuEq und CD-529 mit 16,1 Metern @ 2,8 g/t AuEq / 1,9 % CuEq innerhalb des Tagebaugebiets hervorzuheben sind. Weitere Ergebnisse der Bohrprogramme bei Cabaçal, Santa Helena und dem Minenkorridor stehen noch aus.

News: Meridian meldet weitere breite, flache Mineralisierungszonen bei Cabaçal, einschließlich CD-535 - 21,6m @ 3,1g/t AuEq / 2,1% CuEq aus 85m

Mogotes Metals berichtet erste Bohrresultate und erhält strategischen Investor

Mogotes Metals meldete jüngst die Bohrlochergebnisse eines ersten 3-Loch-Programms auf dem Projekt Filo Sur, das an das erstklassige Cu-Au-Ag-Projekt Filo del Sol mit hohem Sulfidierungsgrad und Porphyr im produktiven Vicuña-Distrikt in Argentinien angrenzt. Bei der Erprobung einer großen, mit Kies bedeckten IP-Aufladbarkeitsanomalie auf dem neuen Ziel Cruz del Sur, wurden 134 Meter mit 0,22 g/t Au, 768 ppm Zn und 107,6 ppm Pb durchschnitten, einschließlich des besten Einzelschnitts von 2 Metern mit 1,27 g/t Au, 1,16 % Zn und anomalem Pb und Cu.

Weiterhin meldete das Unternehmen, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von bis zu 17.857.142 Einheiten zu einem Preis von 0,14 CA$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2.500.000 CA$ durchgeführt hat. Das Unternehmen konnte dabei einen strategischen Investor für die Teilnahme an der Offerte gewinnen. Der strategische Investor, ein Bergbauunternehmen mit Aktivitäten in Südamerika, wird ein wertvoller langfristiger Verbündeter bei der Suche nach einer Entdeckung sein.

News: Mogotes meldet Bohrergebnisse des ersten 3-Loch-Programms auf dem Projekt Filo Sur

News: Strategischer Bergbauinvestor zeichnet für Privatplatzierung

Osisko Gold Royalties gibt Update zu Royalty-Fortschritten

Osisko Gold Royalties konnte jüngst einige ausgewählte Anlagen-Updates bekanntgeben. So haben mehrere Royalty-Projekte in den letzten Monaten für einige positive Entwicklungen gesorgt, die einen zusätzlichen Wert für das Unternehmen geschaffen haben, wobei bis Ende 2024 weitere Katalysatoren für das Portfolio erwartet werden. In der Zwischenzeit wird ein Großteil des kurz- bis mittelfristigen Wachstums von Osisko weiterhin durch mehrere fortgeschrittene Projekte gestützt, darunter drei Schächte, die derzeit bei Odyssey Underground, im Island Gold District und bei Hermosa/Taylor im Bau sind, sowie zwei Tagebaue, die sich bei Tocantinzinho bzw. Namdini in der Endphase der Erschließung befinden bzw. kurz davor stehen.

News: Osisko informiert über ausgewählte Anlagen

Sibanye-Stillwater meldet Halbjahreszahlen und verbessert Akkreditierung für das Broad-Based Black Economic Empowerment Gesetze drastisch

Sibanye-Stillwater rechnet für das erste Halbjahr 2024 mit einem Verlust pro Aktie zwischen 250,8 SA-Cents (13,4 US-Cents) und 277,2 SA-Cents (14,8 US-Cents), verglichen mit einem Gewinn pro Aktie für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 von 262 SA-Cents (14 US-Cents). Der Gewinn je Aktie wurde durch die Wertminderung von Sachanlagen aus dem PGM-Geschäft in den USA in Höhe von 7.499 Millionen Rand (401 Millionen US$) erheblich beeinträchtigt, was in erster Linie auf niedrigere mittel- bis langfristig prognostizierte Konsensannahmen für den Palladiumpreis zurückzuführen ist, die zu einem Rückgang der erwarteten künftigen Netto-Cashflows führten. Für das erste Halbjahr 2024 wird ein positiver Gewinn je Aktie erwartet, der unter anderem die Wertminderung ausschließt, und zwar zwischen 4,6 SA-Cents (0,2 US-Cents) und 5,0 SA-Cents (0,3 US-Cents), verglichen mit einem HEPS für das erste Halbjahr 2023 von 208 SA-Cents (11 US-Cents). Die operative Leistung der PGM-Betriebe in SA für H1 2024 war solide, mit einer 4E PGM-Produktion von 878.606 4Eoz, 4% höher als für H1 2023. Die Leistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe verbesserte sich, wobei das erste Halbjahr 2024 das beste Produktionshalbjahresergebnis seit dem zweiten Halbjahr 2021 war, was die Wirksamkeit des überarbeiteten Restrukturierungsplans bestätigt, der im vierten Quartal 2023 umgesetzt wurde.

Weiterhin meldete das Unternehmen, dass der aktualisierte Jahresbericht der Gruppe gemäß Abschnitt 13G (2) des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBBEE)-Gesetzes veröffentlicht wurde. Das B-BBEE-Rating von Sibanye-Stillwater hat sich im Vergleich zum Vorjahr von Stufe 6 auf Stufe 4 verbessert, was einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem Status von Stufe 8 im Jahr 2021 darstellt. Dieser jährliche Compliance-Bericht, der gemäß Abschnitt 13G (2) des B-BBEE-Gesetzes erstellt wird, wird von der JSE für alle börsennotierten Unternehmen verlangt.

News: Trading Statement und Produktionsupdate für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024

News: Sibanye-Stillwater erreicht Stufe 4 der Akkreditierung für das Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBBEE)-Gesetzes

Southern Cross Gold bestätigt neue Gold-Antimon-Entdeckung

Southern Cross Gold gab vor kurzer Zeit bekannt, dass man eine neue und große Gold-Antimon-Entdeckung, die 100 - 150 Meter unterhalb der größten historischen Mine auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, liegt, aufgefunden hat. Breite Abschnitte im Bohrloch beinhalteten 214,4 Meter @ 1,3 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,1 % Sb), einschließlich 94,5 Meter @ 2,3 g/t AuEq (1,5 g/t Au, 0,4 % Sb).

News: SXG bestätigt neue Gold-Antimon-Entdeckung auf einer Länge von 135 Metern unterhalb der historischen Mine Golden Dyke

Uranium Energy erreicht Spitzenplatz beim Nachhaltigkeitsranking im Uransektor

Uranium Energy konnte vor wenigen Tagen bekanntgeben, dass es ein Sustainalytics-Rating von 23,8 erhalten hat. Damit ist das Unternehmen das führende Uranbergbauunternehmen und befindet sich in den Top 5 Perzentilen der Diversified Metals and Mining Subindustry laut Morningstar Sustainalytics-Rating (Stand: 2. September 2024). Die erstklassige Bewertung spiegelt die kontinuierlichen Praktiken seit der Gründung von UEC wider, Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft zu integrieren. Das Ergebnis unterstreicht das Engagement für die Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre, Stakeholder und die Inhaber indigener Rechte, indem man Umweltschutz und Geschäftswachstum miteinander verbindet.

News: Uranium Energy Corp erreicht führendes Nachhaltigkeitsranking im Uransektor

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

