RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 17,50 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 15,25 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der erfolgten Beteiligung der Bank Unicredit an der Commerzbank sei eine Übernahme wahrscheinlicher geworden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin schätzte die Wahrscheinlichkeit eines Deals auf "mindestens 50 Prozent"./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 11:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 11:21 / EDT

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,47 % und einem Kurs von 14,66EUR auf Tradegate (11. September 2024, 18:35 Uhr) gehandelt.





