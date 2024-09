Staatliche Unterstützung zur Risikominimierung! Auf dem Weg zur Mine…

Liebe Leserinnen und Leser,

die Größe des Kali-Marktes wurde im Jahr 2023 auf rund 60,45 Mrd. USD geschätzt und wird zwischen 2024 und 2032 voraussichtlich eine CAGR von 4,5 % verzeichnen.

Quelle: https://www.gminsights.com/industry-analysis/potash-market

Kali ist ein wichtiger Nährstoff in Düngemitteln und spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Ernteerträge und der Gewährleistung eines gesunden Pflanzenwachstums. Da die Weltbevölkerung wächst, besteht ein zunehmender Bedarf an der Steigerung der Nahrungsmittelproduktion, um die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten zu decken. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Kalidüngemitteln in der Landwirtschaft. Darüber hinaus erhöhen die sich ändernden Ernährungsgewohnheiten, insbesondere in den Schwellenländern, die Nachfrage nach kaliintensiven Kulturen wie Mais, Soja und Weizen. Da die Menschen mehr Eiweiß konsumieren, wird die Tierhaltung ausgeweitet, was die Nachfrage nach Futterpflanzen erhöht.

Risikodiversifizierung durch Potash-Investment in Gabun

Auf dem besten Weg zu einem neuen Global-Player am Düngemittel-Markt ist Millennial Potash (WKN: A3DXEK).

Auch in den letzten Tagen konnte Millennial Potash wieder mit hervorragenden Meldungen aufwarten und es ist so schnell noch kein Ende in Sicht.

Schnellere Umsetzung durch staatliche Unterstützung!

Jeder weiß, dass wenn eine Person oder eine Firma Unterstützung von wichtigen Entscheidungsträgern bekommt, die umzusetzenden Dinge meist schneller und unkomplizierter durchgeführt werden können.

Das war früher schon so und ist in unserer heutigen Welt nicht anders. Speziell im Bergbau kann eine solche unterstützende Beziehung extrem von Vorteil sein, um diverse politische Risiken auszuschließen und das Projekt schneller zum Abschluss zu bringen!

Daher kann sich Millennial Potash (WKN: A3DXEK) über die positive Haltung des gabunischen Präsidenten Brice Oligui Nguema beim Standortbesuch extrem glücklich schätzen!

Der Generaldirektor von Mayumba Potasse SARL, der gabunischen Tochtergesellschaft von MLP, Valvi Pandi Mahoungou, stellte dem Präsidenten die Ergebnisse der jüngsten PEA des Unternehmens vor und gab einen Zeitplan für die mögliche Produktion an. Präsident Brice Oligui Nguema wurde dann ein Abschnitt eines kalireichen Bohrkerns aus dem Banio-Kaliprojekt des Unternehmens präsentiert, wobei er seine volle Unterstützung für das Projekt und seine Unterstützung für die Entwicklung in der Region zum Ausdruck brachte.

Der Präsident wies auch darauf hin, dass die Regierung eng mit MLP zusammenarbeiten werde, um die Erteilung von Genehmigungen, die Entwicklung der Gemeinden und die wirtschaftlichen Vorteile für die gesamte Region sicherzustellen.

Neben der Unterstützung des Kaliprojekts von MLP wies Präsident Nguema darauf hin, dass Infrastrukturinitiativen von der Regierung in vollem Umfang unterstützt würden, darunter Investitionen in den laufenden Bau des Kraftwerks und die Modernisierung des nationalen Stromnetzes, die Zusagen der Regierung für einen Tiefseehafen in Mayumba und die Verbesserung der Straße Mayumba-Ndindi, die einen direkten Zugang zum Bergbaugebiet von MLP ermöglichen wird. Zu den weiteren geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Gebiet Mayumba gehören der Ausbau von Schuleinrichtungen, eine neue Universität und ein neues modernes Krankenhaus.

Fazit:

Der nächste wichtige Schritt für Millennial Potash (WKN: A3DXEK)! Mit der Unterstützung von ganz oben kann wieder ein Risiko gewissermaßen ausgeschlossen werden. Dieser Meilenstein ist wieder verdammt wichtig auf dem Weg zur Produktion.

Zwar ist es noch nicht so weit, doch man ist auf einem guten Weg und bisher hat man alles bestätigt und eingehalten, was man sich und den Investoren versprochen hatte.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

