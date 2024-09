Wien und Athen fordern Stärkung der EU-Außengrenzen

WIEN (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung einer härteren Asylpolitik in Deutschland haben Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mehr Unterstützung für EU-Länder mit Außengrenzen gefordert. Diese trügen die Hauptlast der Migration, sagte Nehammer nach einem Treffen mit Mitsotakis in Wien. Deshalb werde er sich weiter in Brüssel dafür einsetzen, dass Investitionen in Außengrenzanlagen wie in Griechenland unterstützt würden.

Mitsotakis sagte: "Griechenland kann nicht akzeptieren, wegen seiner geografischen Lage in der EU eine unverhältnismäßige Last zu tragen." Gleichzeitig sei es nicht Griechenlands Aufgabe, einem anderen EU-Land zu sagen, wie es die Unterstützung von Migranten organisieren solle. "Die Realität ist, dass es heute in der EU Länder gibt, die auf Migranten eine sehr hohe Anziehungskraft haben", sagte Mitsotakis mit Blick auf Deutschland.