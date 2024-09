Rund 140 junge Menschen starten am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt in ihre berufliche Zukunft (FOTO)

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - 107 Auszubildende und 30 FSJler starteten AnfangSeptember am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt in ihre berufliche Zukunft. DerEinführungstag bot allen neuen Azubis, den Campus und seine vielfältigenBereiche kennenzulernen und mit allen Akteuren direkt in den ersten Kontakt zutreten.Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres haben insgesamt 107 junge Frauen undMänner ihre Ausbildung in Gesundheits- und Verwaltungsberufen am RHÖN-KLINIKUMCampus Bad Neustadt begonnen. Die Ausbildung erfolgt je nach Fachgebiethauptsächlich in den eigenen Berufsfachschulen der RHÖN-KLINIKUM AG. Diese sindunter dem Dach der Campus Akademie am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadtangesiedelt und bestehen aus den vier Berufsfachschulen für Pflege,Krankenpflegehilfe, Ergotherapie und Physiotherapie. Nach dreijährigerAusbildungszeit haben die Auszubildenden ihren Abschluss in der Tasche undstarten als Pflegefachpersonal, Physio- und Ergotherapeuten in das Berufsleben.Die Ausbildungszeit zum staatlich anerkannten Pflegefachhelfer beträgt ein Jahr.Katrin Manzau, Schulgesamtleitung der Berufsfachschulen der RHÖN-KLINIKUM AGbegrüßte die neuen Auszubildenden und erklärte: "Du musst nicht spitze sein, umanzufangen. Aber du musst anfangen, um spitze zu werden. Die Ausbildung amCampus ist fachlich hervorragend aufgestellt, wird aber natürlich auch Spaßmachen und motivieren, weiter am Ball zu bleiben.""Raus aus der Komfortzone - rein ins Ausbildungsleben!" hieß Hannah Gilles,Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, die neuenAuszubildenden im Namen der Klinikleitung herzlich willkommen und fügt hinzu:"Ich wünsche mir, dass Sie mit uns, dem Campus, auch für die Zukunft einenArbeitgeber finden, dem Sie auf Ihrem Weg durch die Ausbildung und darüberhinaus vertrauen können und der Ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt."Einführungstag als erster Höhepunkt der AusbildungAuch in diesem Jahr starten die Azubis am Campus Bad Neustadt den neuenLebensabschnitt mit einem Einführungstag. Unter der Leitung von Melissa Beck,Ausbilderin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, bietet sich hier dieMöglichkeit, erste Kontakte zu den künftigen Kolleginnen und Kollegen zu knüpfenund das Unternehmen näher kennen zu lernen. "Ziel des Einführungstages ist, dieAuszubildenden an unserem Campus herzlich willkommen zu heißen und unsere Freudeüber die zahlreichen motivierten Neuzugänge durch eine besondere Veranstaltungzum Ausdruck zu bringen", so Melissa Beck. Neben Informationen zum Unternehmenund zu Weiterbildungsmöglichkeiten konnten die neuen Azubis offene Fragen klärenund die Klinik besichtigen.Vielfältige AusbildungsmöglichkeitenDie neuen Azubis starteten am Campus in den verschiedensten Gesundheitsberufen.Insgesamt wird in acht verschiedenen Berufen ausgebildet: Dazu gehören neben derAusbildung als Pflegefachkräfte und Pflegefachhelfer unter anderem auchPhysiotherapie und Ergotherapie sowie die Ausbildung als MedizinischeFachangestellte (MFA), Operationstechnische Assistenten (OTA),Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) und Kaufleute imGesundheitswesen.Nächster Ausbildungsstart im April 2025Und auch nach der erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung stehen denAbsolventen am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt viele Türen offen. Der nächsteStart für die Ausbildung zur Pflegefachkraft sowie zum Pflegefachhelfer ist imApril 2025. Interessierte können sich das ganze Jahr für die verschiedenenAusbildungsberufe am Campus bewerben. Weitere Informationen zur Ausbildung undBewerbung unter http://www.campus-nes.deDer RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten derRHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgungim ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante undstationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- undVorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelasseneFachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin,orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit derPflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller amBehandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen undKommunikations-systemen - ist dabei unverzichtbar. http://www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationKatrin Schmitt | T. +49 9771 66-26100 | mailto:kommunikation@campus-nes.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/5862660OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301

