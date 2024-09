Brückeneinsturz in Dresden "Trauriges Symbol der Infrastruktur hierzulande" In Dresden ist am frühen Mittwochmorgen ein etwa 100 Meter langer Teil der Carolabrücke in die Elbe gestürzt. Seit 2019 wurde die Brücke saniert. Dazu Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Der Zentralverband …